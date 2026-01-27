'Один непрерывный день выживания': РФ замораживает киевлян при –20°C ударами по энергетике, - Sky News

Российские удары по энергосистеме превратили зиму для украинцев в борьбу за выживание.

Суровая зима в Украине проходит на фоне массированных российских атак по энергетической инфраструктуре, которые оставляют миллионы людей без отопления, электроэнергии и воды. В некоторых регионах температура опускается до –20°C, вынуждая людей искать опасные способы согреться прямо в своих домах.

Как сообщает Sky News, в Киеве жители многоэтажек живут в режиме выживания после очередных ударов по энергосистеме.

"Это опасно, но что делать?"

70-летняя Татьяна, жительница девятого этажа большого дома в столице, уже более двух недель живет без отопления. Из-за постоянных отключений электроэнергии лифты не работают, и женщине приходится подниматься по лестнице, контролируя дыхание, чтобы не перегружать сердце.

Чтобы хоть немного согреть квартиру, она включает газовую духовку.

"Это опасно, но что же здесь делать? Замерзнуть насмерть?" - говорит Татьяна.

По ее словам, холод особенно невыносим утром:

"Я хожу и дрожу. Особенно утром. Просыпаюсь – и это ужасно".

Дома без тепла, света и воды

Отопление в 17-этажном доме было отключено 9 января после удара по соседнему кварталу. Электроснабжение частично восстанавливается, однако проблемы с водой остаются - некоторые из 380 квартир до сих пор без водоснабжения.

Температура в отдельных квартирах после ударов опускалась до +3°C.

29-летняя Дарья, которая воспитывает двухлетнего сына, вынуждена была временно переехать к родственникам.

"Вы заходите, и изо рта буквально все время идет пар. С маленьким ребенком это просто невозможно", - рассказывает она.

Взаимопомощь

Больше всего от холода страдают дети и пожилые люди. Жители дома координируют помощь по телефону - приносят воду, еду и лекарства тем, кто не может подняться по обледенелой лестнице.

23-летняя Ева вместе с парнем и собакой остается в доме и помогает соседям.

"Мы стараемся быть сильными, стараемся улыбаться. Лучшее лекарство для нас - это шутка", - говорит она.

Чтобы не замерзнуть, люди носят по несколько слоев одежды. Ева объясняет:

"Обязательное правило – заправить брюки в носки. Носки в носки. И даже шорты в носки".

Люди вместо аварийных бригад

Жители сами пытаются спасти систему отопления. 34-летний Всеволод вместе с соседями использовал паяльные лампы, чтобы разморозить трубы.

"Когда много людей работают одновременно, нагревая все по очереди, появляется результат", – рассказывает он.

Впрочем, отопление до сих пор не восстановлено, а холод изматывает даже самых стойких.

"Самое тяжелое - это истощение. Каждый день ты борешься, ты выживаешь. Ты на самом деле не живешь. Дни сливаются в один непрерывный день выживания", - говорит Ева.

