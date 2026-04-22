Выговский: около 70% полицейских уже задействованы на линии боевого столкновения

Глава Нацполиции отметил, что зарплата у полицейских ниже, чем у охранника магазина.

В настоящее время около 70% полицейских уже были задействованы или сейчас задействованы на линии боевого столкновения. Как сообщил Укринформ, об этом глава Нацполиции Иван Выговский сказал в комментарии журналистам.

"Игорь Владимирович Клименко (речь идет о министре внутренних дел Украины – УНИАН) ранее сказал о том, что нужно максимально, чтобы полицейские проходили через фронт. У нас около 70% полицейских так или иначе уже были задействованы или задействованы на линии боевого столкновения", – сказал он.

Выговский отметил, что на самом деле ситуация очень сложная, потому что люди измотаны, работают круглосуточно.

"У Национальной полиции есть свой функционал, мы обеспечиваем порядок внутри страны. И мы еще и помогаем другим правоохранительным органам, когда они не справляются, потому что у них не хватает людей", – заявил глава украинской полиции.

На брифинге 22 апреля Выговский уточнил, что вчера в публикациях некоторых СМИ говорилось о том, что Анна Дудина, которую подозревают в служебной халатности во время теракта в столице, когда мужчина открыл огонь и взял заложников, не является патрульной.

"Это не совсем правильная трактовка. Эта сотрудница является патрульной полицейской, но она работала не на линии до этого, а работала в департаменте, и у нее функционал был немного другой", – добавил он.

По его словам, сегодня в патрульной полиции некомплект составляет около 25 процентов, а в Киеве даже больше.

"И действительно, когда есть необходимость, ведь мы должны реагировать и своевременно прибывать, то для усиления таких сотрудников привлекают в такие наряды. То есть она не была системно и на постоянной основе в нарядах по реагированию, а была привлечена только в этот период, однако она – патрульная полицейская", – уточнил руководитель Нацполиции.

Выговский также рассказал о внутренних проблемах, в частности, о размере зарплаты.

"Мы вообще неконкурентоспособны сегодня по сравнению с другими правоохранительными органами – ГБР, НАБУ, СБУ", – отметил он.

По его словам, в Украине насчитывается более 100 тысяч полицейских. Несмотря на наличие законодательных инициатив, вопрос повышения заработной платы пока остается нерешенным.

"Люди ищут, где лучше. Когда он (речь идет о полицейском – УНИАН) получает 27 тысяч, а охранник в магазине 30, то это немного разные вещи", – подытожил Выговский.

Теракт в столице

Как сообщал УНИАН, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. В результате этого были убиты 7 человек, многие получили ранения. Позже правоохранители убили стрелка, который взял заложников в супермаркете.

Двум полицейским, которые бросили гражданских во время теракта в Киеве, сообщили о подозрении. Им инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса.

21 апреля суд избрал меру пресечения для двух полицейских в виде содержания под стражей на 60 суток с правом залога в размере 266 тыс. грн для каждого из них.

Сегодня, 22 апреля, пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова подтвердила, что за патрульных – Анну Дудину и Михаила Дробницкого, которые не защитили гражданских во время стрельбы в Киеве – был внесен залог.

Вас также могут заинтересовать новости: