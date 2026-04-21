В Днепропетровской области мужчина бросил гранату в полицейских: пятеро ранены

Несмотря на ранение, полицейским удалось задержать правонарушителя.

В Днепропетровской области задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии бросил гранату в сторону полицейских, в результате чего осколочные ранения получили пятеро из них.

Как сообщает полиция Днепропетровской области, сегодня, 21 апреля, в 06:30 правоохранителям поступило анонимное сообщение о неадекватном поведении мужчины в селе Николаевка Синельниковского района. Сообщалось, что местный житель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и заявляет о наличии у него двух гранат.

На место происшествия прибыли полицейские и начали переговоры с мужчиной.

"Во время общения он сообщил, что открыл подачу газа в помещении, чем создал реальную угрозу взрыва и жизни людей в соседних домах. С целью недопущения дальнейшей эскалации и устранения угрозы гражданскому населению полицейские приступили к задержанию. В ответ мужчина бросил в сторону правоохранителей два взрывоопасных предмета. Один из них не сработал, другой взорвался", – рассказали в ведомстве.

По данным полиции, в результате взрыва ранены пять правоохранителей. Все они получили осколочные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что, несмотря на ранения, полицейские задержали местного жителя, 1991 года рождения.

Во время осмотра места взрыва изъяты фрагменты гранат и запалы к ним.

Теракт в Киеве

18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим в Голосеевском районе Киева. Затем он зашел в супермаркет, где взял людей в заложники.

На место происшествия прибыли спецназовцы, которые 40 минут вели переговоры со стрелком. В итоге его ликвидировали. Дело квалифицировали как теракт. В результате теракта погибли шесть человек. Позже стало известно о смерти еще одного пострадавшего в результате стрельбы.

После трагедии начальник патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. По его словам, это решение было принято после скандала с патрульными полицейскими, которые сбежали с места стрельбы в Киеве.

Сегодня, 21 апреля, стало известно, что Жуков назначен советником главы Национальной полиции.

Вас также могут заинтересовать новости: