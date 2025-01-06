Приоритетная категория – тяжелораненые и тяжелобольные пленные.

Обмены пленными с Россией должны стать систематическими в 2025 году. Сейчас есть "предварительная договоренность" с российской стороной.

"Я не хочу, чтобы сейчас это прозвучало как анонс. Но мы увидим, сдержит ли российская сторона свое слово. Если да, то украинское общество увидит эту системность по количеству, срокам, категориям", – сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью телеканалу Рада.

Кроме того, по словам Лубинца, впервые за время полномасштабной войны РФ против Украины удалось зафиксировать, что списки будут формировать на основании прежде всего физического здоровья.

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"То есть тяжело раненые, тяжело больные возвращаются в первую очередь. И последний принцип – это принцип справедливости. Кто дольше в плену, тот раньше выходит", - пояснил он.

В то же время в своем телеграм-канале омбудсмен отметил, что есть предварительная договоренность с РФ о том, что каждый украинский военнопленный и гражданский заложник получит пакет с вещами от Украины с помощью МККК.

"Мы увидим, сдержит ли российская сторона свое слово", – добавил Дмитрий Лубинец.

Обмен пленными с РФ

Крайний обмен пленными состоялся 30 декабря 2024 года. Тогда домой вернулись 189 украинцев. Из российского плена освободили 87 военнослужащих ВСУ (из них 17 – Территориальная оборона), 43 бойца Национальной гвардии Украины, 33 пограничника и 24 представителя Военно-морских сил, а также двое гражданских.

Кроме того, командир 12 бригады специального назначения "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко сообщил, что из российского плена вернулись домой 11 военнослужащих бригады.

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