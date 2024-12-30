Из российского плена вернулись домой 11 военнослужащих бригады.

30 декабря 2024 года состоялся обмен пленными – из российского плена освобождены 189 украинцев. Среди них есть военные из "Азова".

Об этом сообщил командир 12 бригады специального назначения "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко. Он отметил, что из российского плена вернулись домой 11 военнослужащих бригады.

"Они прошли чрезвычайно тяжелые испытания, которые длились почти 3 года. 86 дней обороны Мариуполя, тяжелые бои на грани человеческих возможностей, плен, тюрьмы, допросы, пытки. Они не сдались и вышли из этого ада победителями. Я поздравляю с возвращением каждого, кто сегодня наконец сможет увидеть и обнять своих родных, кто проведет зимние праздники в кругу близких, а не под наблюдением вертухаев. Спасибо вам за ваше мужество и силу духа", – написал Прокопенко.

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Командир также поблагодарил украинских защитников из состава бригады, которые взяли в плен 68 оккупантов на Торецком направлении, и все подразделения Сил обороны Украины, которые пополняют обменный фонд.

"Вы делаете колоссальный вклад в дело возвращения домой наших военнопленных, и я благодарен вам за вашу работу. Хочу поблагодарить Президента Украины и его команду, представителей МВД, СБУ, ГУР, "Ассоциацию семей защитников Азовстали" и всех, кто ежедневно работает над возвращением наших пленных в Украину", – добавил Прокопенко.

Обмен пленными 30 декабря

30 декабря 2024 года состоялся один из крупнейших обменов военнопленными с российской стороной. Накануне Нового года в домой вернулись 189 украинцев. Освобождены 87 военнослужащих ВСУ (из них 17 – Территориальная оборона), 43 бойца Национальной гвардии Украины, 33 пограничника и 24 представителя Военно-морских сил.

Известно, что многие граждане Украины находились в российском плену более 2,5 лет. У защитников есть обостренные хронические болезни, последствия минно-взрывных травм и тяжелые ранения.

Всего из российского плена в рамках работы Координационного штаба уже удалось освободить 3 956 человек. В 2024 году домой вернулись 1 358 человек.

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