Среди освобожденных есть защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта.

Накануне Нового года Украина освободила из российского плена 189 защитников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. "Возвращение наших людей из российского плена - это всегда очень хорошие новости для каждого из нас. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой", - прокомментировал он.

Среди освобожденных военных есть защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры. По данным Зеленского, это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных сил. И также двое гражданских, которые были захвачены в Мариуполе. "Каждого дома ждут родные и близкие. И это радость, что нам удалось их вернуть. Сегодня еще 189 семей счастливы", - констатировал глава государства.

"Мы работаем, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую. Это наша цель. Мы никого не забываем. Спасибо команде, которая делает все, чтобы наши люди возвращались. Спасибо всем партнерам, в том числе ОАЭ, кто помогает нам в этом", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, в Telegram-канале Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными отмечается, что это один из крупнейших обменов, проведенных Штабом с момента полномасштабного вторжения.

Так, 11-й обмен в 2024 году позволил уволить: 87 военнослужащих ВСУ (из них 17 – Территориальная оборона), 43 – Национальная гвардия Украины, 33 – Государственная пограничная служба и 24 – Военно-морские силы.

"Кроме Мариуполя и острова Змеиного, уволенные защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях, а нацгвардейцы несли службу по охране Чернобыльской АЭС. Также мы вернули попавших в плен на Курщине", - говорится в сообщении.

В Координационном штабе добавили, что на этот раз были уволены 173 рядовых и сержантов и 14 офицеров.

Подчеркивается, что многие граждане Украины находились в российском плену более 2,5 лет. Защитники имеют хронические болезни, последствия минно-взрывных травм и тяжелые ранения.

В Штабе также напомнили, что наибольшее возвращение домой защитников Украины произошло 3 января этого года. Тогда удалось вернуть домой 230 человек.

Всего из российской неволи в рамках работы Координационного штаба по поручению президента Украины уже вернулось 3 956 человек, из них в 2024 году – 1 358.

Обмен военнопленными

7 декабря омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец анонсировал, что до Нового года могут быть положительные новости по возвращению украинцев из российского плена, но не исключал, что агрессор может сорвать договоренности. Тогда он отмечал, что основным посредником и вопросе возвращения военнопленных являются Объединенные Арабские Эмираты.

Крайний обмен военнопленными Украина и РФ провели в середине октября. Тогда Украина вернула из российского плена 95 военнослужащих. "Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются немало украинцев, которые получили так называемые "приговоры" судебной системы страны-агрессора и были "осуждены": 28 к длительным срокам, а 20 - к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора", - прокомментировал тогда украинский президент Владимир Зеленский.

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