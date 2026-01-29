Вузам рекомендовали продлить каникулы или перейти на дистанционное обучение

Минобразования уже направило соответствующее письмо ректорам университетов.

Министерство образования и науки рекомендовало высшим учебным заведениям продлить каникулы или обучение в дистанционном формате до 8 февраля.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко. Он отметил, что соответствующее письмо уже направили ректорам университетов.

"В то же время окончательное решение о формате обучения принимает само высшее учебное заведение в пределах полномочий, предусмотренных автономным статусом, с учетом ситуации с безопасностью и энергетикой на месте", - отмечает он.

Трофименко отметил, что университеты по всей стране продолжают развертывать центры поддержки для студентов и работников, а также, по возможности, для людей, проживающих рядом.

Каникулы в киевских школах

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 19 января по 1 февраля были объявлены каникулы для школ.

Городской голова Виталий Кличко сообщал, что такое решение, в соответствии с постановлением Кабмина, обсудили на Совете обороны города Киева.

Эти каникулы продлятся за счет весенних и недели летних каникул. Впрочем, учебный год в школах завершится не позднее 1 июля.

