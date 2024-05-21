Правила обновили для вузов и учреждений профобразования.

Министерство образования и науки Украины обновило рекомендации для учебных заведений на 2024/25 учебный год из-за российских обстрелов критической инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, для учреждений высшего образования и профессионального предвысшего образования, рекомендации следующие:

По возможности начать 2024/2025 учебный год в первой половине августа 2024 года. Это касается образовательных программ всех уровней и всех соискателей, кроме студентов первых курсов.

Использовать субботние дни как рабочие в теплые месяцы года.

С середины ноября 2024 года до середины марта 2025 года планировать проведение зачетно-экзаменационной сессии, практической подготовки, выполнения курсовых и квалификационных работ и удлиненных каникул, а если нужно, - продолжить занятия в дистанционном формате.

При необходимости продлить образовательный процесс в 2024/2025 учебном году до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.

Проводить образовательный процесс в традиционном (аудиторном) или смешанном (аудиторно-дистанционном) форматах в помещении учебного заведения или его отдельном корпусе в пределах расчетной вместимости сооружений гражданской защиты.

В тыловых регионах обеспечить проведение образовательного процесса преимущественно в аудиторном формате с учетом безопасности участников образовательного процесса и по согласованию с областными военными администрациями.

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В прифронтовых и приграничных областях, где существует риск артиллерийских обстрелов, РСЗО, бомбовых (КАБы) и ракетных атак (С-300) и т.д., образовательный процесс можно осуществлять в укрытиях. По согласованию с областными военными администрациями - на базе других учебных заведений в тыловых регионах в смешанном или (как исключение) дистанционном формате.

Предусмотреть функционирование локальных систем оповещения о поступлении сигнала "Воздушная тревога" или других соответствующих сигналов оповещения в учебных корпусах и общежитиях учебных заведений.

Для учреждений профессионального (профессионально-технического) образования рекомендации следующие:

Если возможно, начать учебный год раньше 1 сентября для учащихся П(ПТ)О второго и третьего курсов.

Использовать субботние дни как рабочие в теплые месяцы года. Если есть необходимость, также возможно продлить образовательный процесс до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.

Организовать обучение в очном формате при обязательном наличии укрытий. Если есть недостаточное количество мест в укрытиях, обучение можно организовать посменно. Важно: в зависимости от ситуации безопасности области, областными военными государственными администрациями может быть принято решение об осуществлении образовательного процесса в дистанционной или смешанной форме.

Если производственную практику невозможно организовать в обычном режиме, рекомендуем использовать учебные мастерские, лаборатории учреждений П(ПТ)О, а если есть необходимость и возможности, обеспечить ее прохождение дистанционно.

"Также рекомендации для подготовки к новому учебному году вскоре получат учреждения общего среднего образования", - анонсировали в министерстве.

Другие предложения от МОН

Накануне в Министерстве образования и науки объяснили, что делать ученикам, если во время сдачи НМТ в заведении произошло отключение света. В частности, если света не будет более двух часов - абитуриентам придется идти на дополнительную сессию.

Кроме того, в Минобразования сообщили, что украинских студентов, которые сейчас находятся за рубежом, могут лишить стипендии, чтобы увеличить финансирование стипендий в Украине.

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