В Киеве школьников отправили на двухнедельные каникулы

В Киеве с 19 января по 1 февраля объявляются каникулы для школ. Об этом городской голова Виталий Кличко сообщил в соцсети.

"С 19 января в столичных школах - каникулы до 1 февраля", - сообщил мэр.

По его словам, такое решение, в соответствии с постановлением Кабмина, обсудили на Совете обороны города Киева.

"Эти каникулы продлятся за счет весенних и недели летних каникул. Впрочем, учебный год в школах завершится не позднее 1 июля", - уточнил Кличко.

Он добавил, что приоритет - это безопасность детей и сохранение образовательного процесса даже в сложных условиях. "Но постановление правительства город должен выполнять", - сообщил Кличко.

Ситуация со светом и теплом в Киеве

Как сообщал УНИАН, в Киеве одна из самых сложных ситуаций с поставками тепла и света для жителей в результате постоянных российских ракетных и дронных атак.

По состоянию на сегодня, 16 января, в Киеве действует ориентировочный график: три часа со светом и десять - без. В городе и в дальнейшем применяют аварийные отключения. Если же электроэнергии в столице нет более 12 часов, энергетики предполагают, что могла произойти локальная авария.

Вчера в Минобразования заявили, что на фоне ухудшения ситуации в энергосистеме Украины в учебных заведениях должны либо перейти на дистанционную форму обучения, либо продлить каникулы до 1 февраля 2026 года.

