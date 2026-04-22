Население сокращается: демограф сравнил желаемую и реальную рождаемость в Украине

Кроме того, Гладун прокомментировал прогноз ООН о том, что к концу века население Украины может сократиться до 15 миллионов человек.

Для воспроизводства населения необходимо, чтобы каждые сто женщин репродуктивного возраста родили в сумме 210-220 детей. Между тем в Украине этот показатель сейчас близок к 90 детям на 100 женщин, сообщил заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун в интервью Телеграфу.

"Для простого воспроизводства населения необходимо, чтобы сто женщин репродуктивного возраста – это формально 15–49 лет, хотя рожают и раньше, и позже – родили в сумме 210–220 детей. Почему не ровно 200? Потому что в этот показатель закладывается поправка на детскую смертность: дети должны дожить до репродуктивного возраста родителей. Это соотношение примерно одинаково для всех стран", – пояснил демограф.

По его словам, в Украине в 2021 году, учитывая, что это был год ковида, сто женщин рожали 116 детей, то есть вдвое меньше необходимого. Сейчас же точных данных нет, однако, по экспертным оценкам, говорит Гладун, этот "показатель, пожалуй, близок к 90 детям на 100 женщин".

"Это очень низкий уровень. Впрочем, не стоит думать, что Украина здесь уникальна. В Южной Корее в мирное время этот показатель чуть больше 70. Снижение рождаемости – общемировой тренд, охвативший буквально все страны, кроме отдельных африканских. В Индии происходит то же самое. Китай после десятилетий политики "одна семья – один ребенок" уже столкнулся с последствиями: показатель там близок к 100 детей на 100 женщин, и вскоре численность населения начнет стремительно сокращаться", – рассказал эксперт.

Что касается прогноза ООН о том, что к концу века население Украины может сократиться до 15 миллионов, демограф отметил, что организация "разрабатывает прогнозы для всех стран мира, и для Украины они берут всю территорию в границах 1991 года".

"Как они оценивают численность населения на оккупированных территориях – честно говоря, представить трудно. Надо понимать природу демографического прогноза. Краткосрочные прогнозы – до пяти лет – довольно точны и используются для текущего планирования. Среднесрочные – до 15 лет – для перспективных программ развития", – говорит он.

Между тем долгосрочные прогнозы, на 50–100 лет, "следует воспринимать исключительно как прогнозы-предупреждения: что будет, если сбудутся заложенные гипотезы относительно рождаемости, смертности и миграции", пояснил демограф.

"В условиях, когда мы не знаем, сколько продлится война, как она закончится, сколько людей вернется, – говорить о реалистичности прогноза на сто лет невозможно. Я считаю его нереалистичным в том смысле, что население, скорее всего, будет больше. Но насколько – сказать не могу", – добавил он.

Демографические проблемы в Украине

Как недавно сообщал УНИАН, по словам директора Института демографии и исследований качества жизни Национальной академии наук Украины Эллы Либановой, в Европе больше всего заинтересованы в украинских подростках и в целом в молодых людях, потому что там, как и в Украине, стареет население.

Также мы писали, что в связи с дефицитом рабочей силы, вызванным войной, в Украине становится все больше работающих пенсионеров. По мнению народного депутата Михаила Цимбалюка, после завершения войны нам понадобится еще больше рабочей силы.

