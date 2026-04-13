Вечные дети: 64% поколения Z не могут прожить без денег родителей

Более 60% молодых людей в возрасте до 28 лет все еще зависят от кошелька родителей.

Молодые люди из поколения Z нуждаются в деньгах от своих родителей до более позднего периода жизни, согласно исследованиям. Тем не менее, хотя эта помощь может помочь им в конечном итоге стать независимыми, она также может создать проблемы в отношениях с родителями, если ею не управлять правильно, особенно когда родители вынуждены жертвовать собственными финансовыми интересами ради поддержки своих детей, пишет Antena3.

Примерно две трети, то есть 64% родителей, имеющих детей из поколения Z (в возрасте от 18 до 28 лет), заявили, что те все еще зависят от них финансово – будь то деньги, жилье или другой вид поддержки, согласно исследованию Wells Fargo Money Study 2026 года.

Более половины этих родителей, 56%, отметили, что эта поддержка сказывается на их собственных финансах. Банк опросил 3773 взрослых в США в конце прошлого года.

"Поддержка до середины 20 лет, а иногда и дольше, стала более приемлемой, особенно когда она помогает молодым людям закончить обучение, справиться с расходами на жилье или избежать финансовых трудностей", – пояснил сертифицированный финансовый планировщик Дуглас Бонепарт, президент и основатель фирмы по управлению капиталом Bone Fide Wealth в Нью-Йорке.

Но финансовая помощь от родителей должна рассматриваться "как план, а не как стиль жизни", – подчеркнул Бонепарт.

Знайте условия поддержки, предлагаемой родителями

Поддержка, которую вы получаете от родителей, может принимать различные формы, рассказала Елена ван Сти, исследователь социологии Гарвардского университета, специализирующаяся на отношениях родителей и детей. Иногда родители делят стоимость расходов, таких как аренда, с ребенком или требуют от него наличия работы во время получения их помощи. Другие примеры включают ситуации, когда родитель продает свою машину ребенку или взимает с него арендную плату.

"Особенно в более состоятельных семьях, когда родители могли оказать поддержку, но чувствовали дискомфорт, они иногда разрабатывали креативные способы ее структурирования, чтобы сделать ее более приемлемой с культурной точки зрения", – заметила ван Сти.

В каждом случае следует просить родителей быть "очень четкими" в отношении условий их вклада, отметил Бонепарт.

Конкретно, важно знать, является ли помощь подарком или кредитом. Если это кредит, "относитесь к нему как к реальному финансовому соглашению", – добавил он. Вы должны понимать общую сумму, процентную ставку, момент начала погашения и периодичность платежей.

Если поддержка является подарком, полезно знать, как долго она продлится и когда ситуация будет пересмотрена. "Общее правило – пересматривать соглашение ежемесячно, если поддержка постоянная и значительная, или хотя бы раз в три месяца, если ситуация более стабильная", – объяснил он.

Хотя эти обсуждения могут быть неудобными, "именно двусмысленность создает обиды с обеих сторон", – заявил Тим Ранзетта, соучредитель и генеральный директор Next Gen Personal Finance.

Чтобы избежать конфликтов в будущем, эти финансовые договоренности должны быть зафиксированы в письменном виде, – подчеркнула Кори Симиллер, профессор Университета Райт и соавтор книги "Поколение Z: Столетие в процессе становления".

"Например, если родители соглашаются выплачивать кредиты на обучение ребенка, это должно быть зафиксировано письменно", – указала Симиллер. "Если ребенок будет жить дома и платить за аренду, это также должно быть зафиксировано письменно".

"Линия финиша, которую видят все"

Молодые люди, получающие финансовую поддержку, также должны быть прозрачными в отношении своего плана, – заявил Ранзетта. Они "должны иметь возможность показать родителям бюджет, цель сбережений и четкий график".

"Превратите открытую ситуацию в ситуацию с видимым для всех финалом", – отметил он.

На периодические обсуждения с родителями следует приходить подготовленными, чтобы предоставить обновленную информацию о доходах, прогрессе в поиске работы и погашении долгов, – рассказал Бонепарт.

"Цель состоит в том, чтобы показать, что поддержка используется намеренно и что есть прогресс на пути к большей независимости", – подчеркнул он.

Часто молодые люди чувствуют стыд, получая финансовую помощь от родителей, – заметила ван Сти.

Эта поддержка может вызвать беспокойство по поводу отставания от традиционных этапов взрослой жизни или дискомфорт, связанный с привилегией иметь доступ к этой помощи, в то время как многие другие ее не имеют.

"Принятие родительской поддержки может казаться несовместимым с идеей меритократии и убеждением, что люди должны сами добиваться своего успеха", – объяснила ван Сти.

Но зачастую именно эта помощь позволяет детям в конечном итоге начать справляться самостоятельно. "Прошлая поддержка обеспечивает настоящую и будущую независимость", – добавила она.

