В Украине все больше работающих пенсионеров: нардеп ответил, поднимут ли пенсионный возраст

Украинцы продолжают работать и в 63, и в 65 лет.

В Украине растет количество работающих пенсионеров под влиянием дефицита рабочей силы, вызванного войной. В то же время из-за требований к страховому стажу повышение пенсионного возраста в Украине уже происходит де-факто, рассказал народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк изданию"Укринформ"

"Если у человека нет соответствующего трудового стажа, он продолжает работать дальше. Каждый из тех, кто получает минимальную пенсию в размере почти 2 600 гривень – а это до двух миллионов украинцев – также пытается работать. И работодатели из-за дефицита кадров вынуждены обращаться к пенсионерам, которые по состоянию здоровья еще хотят работать", – говорит Цимбалюк.

Ходить на работу после достижения 60 лет – это нормальная европейская и американская практика, отмечает парламентарий. В то же время голосовать за повышение пенсионного возраста на законодательном уровне Верховная Рада в действующем составе не станет, уверен нардеп. Сейчас такой вопрос даже не рассматривают, кроме того, это было бы крайне непопулярным решением.

"После завершения войны нам понадобится еще больше рабочей силы. Смогут ли работодатели платить зарплату на том уровне, на котором захотят демобилизованные военные – это тоже вопрос", – прогнозирует Цимбалюк.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова отметила, что сейчас в Украине абсолютно все идет к тому, что люди будут работать дольше – влияют как демографические изменения, так и растущий спрос на опыт и квалификацию.

По ее словам, несмотря на значительную международную финансовую поддержку, уровень жизни украинцев снижается из-за войны. Треть украинцев уже оказалась за чертой бедности.

