В Европе больше всего заинтересованы в украинских подростках, - демограф

Либанова уверена, что на Западе ждут молодых людей из Украины.

В Европе, как и в Украине в частности, стареет население, поэтому там заинтересованы в наших молодых людях. Об этом рассказала директор Института демографии и исследований качества жизни Национальной академии наук Украины Элла Либанова на канале "Суперпозиция".

"На Западе ждут наших людей. Европа стареет, как и Украина, как и Япония... Там больше людей старшего возраста. А люди старшего возраста не работают. А кто-то же должен работать. А почему бы не украинцы?" – отметила эксперт.

По ее словам, среди тех, кто уехал из Украины в Европу, пожилых людей немного – примерно 6%.

"В Европе больше всего заинтересованы в подростках. Это 100 процентов, даже сомнений нет. Молодые женщины до 40 лет их также очень интересуют", – сказала Либанова.

По ее мнению, Европе невыгодно возвращать домой и украинских мужчин призывного возраста. Даже при том, что канцлер Германии Фридрих Мерц говорит, что это нужно делать.

"Во-первых, они же не могут открыто признаваться в том, что хотят их оставить. Во-вторых, они прекрасно понимают, что у нас есть проблемы с мобилизационным потенциалом и хотят просто помочь. Не потому, что они нас так любят или уважают. Они просто понимают, что Украина – это их щит", – сказала демограф.

Демографические проблемы Украины

Как сообщал ранее УНИАН, глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил о критической потребности Украины в мигрантах. По его словам, чисто математически наша страна должна привлекать до 300 тысяч мигрантов ежегодно. Такая цифра обусловлена естественным сокращением населения, которое наблюдалось еще до начала полномасштабного вторжения. Несмотря на это, он сомневается, что иностранцы, ищущие лучшей финансовой судьбы, поедут именно к нам. Мол, они, вероятно, будут отдавать предпочтение более богатым странам, например, Польше или Германии, где можно заработать больше денег.

Также мы писали, что под влиянием дефицита рабочей силы, вызванного войной, в Украине становится все больше работающих пенсионеров. По мнению нардепа Михаила Цимбалюка, после завершения войны нам понадобится еще больше рабочей силы.

Между тем ООН прогнозирует, что к 2050 году молодежь в Украине будет составлять 6,6% населения, что станет самым низким показателем в мире. В то же время заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун говорит, что долгосрочные прогнозы следует рассматривать не как какой-то приговор, а как определенное предупреждение: что может произойти, если гипотезы, заложенные в прогноз, оправдаются.

