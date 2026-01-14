Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине до мая

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 4 мая 2026 года.

Верховная Рада Украины проголосовала за продление до мая 2026 года военного положения и всеобщей мобилизации.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за закон "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (регистрационный номер 14366) проголосовали 330 народных депутатов Украины.

Им продлено действие военного положения с 05 часов 30 минут 3 февраля 2026 года на 90 суток, то есть до 4 мая 2026 года.

Также парламент проголосовал за президентский законопроект "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (регистрационный номер 14367). Это решение поддержали 312 народных депутатов Украины.

Им продлен срок проведения всеобщей мобилизации с 3 февраля 2026 года также на 90 суток, то есть до 4 мая.

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее голосование в Верховной Раде за продление мобилизации и военного положения является 18-м. 21 октября 2025 года народные депутаты поддержали решение о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 3 февраля.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал эти законы.

