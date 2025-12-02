Спикер Полтавского ОТЦК и СП Роман Истомин сомневается, что мобилизация женщин кардинально изменит ход войны в Украине.

Сейчас нет необходимости мобилизовать всех женщин - это не то пополнение, которое крайне необходимо Силам обороны Украины. Такое мнение "Телеграфу" высказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Он пояснил, что его личные взгляды на вопрос мобилизационного возраста могут восприниматься как официальная позиция учреждения. Поэтому, по его словам, важно говорить не о собственных оценках, а об отношении ТЦК к возможным изменениям. Он напомнил, что мобилизационный возраст определяет действующее законодательство, а государство решает, кого из граждан необходимо оставить в тылу, а кого - направить в армию. Сами же ТЦК и СП, как подчеркнул Истомин, только выполняют свои функции в рамках закона и используют те инструменты, которые предоставляет государство. Поэтому независимо от того, будет ли принято решение об изменении мобилизационного возраста, органы комплектования продолжат выполнять свои задачи.

Комментируя возможность мобилизации женщин, Истомин напомнил, что сейчас обязательному воинскому учету подлежат только женщины, имеющие медицинские и фармацевтические специальности. Он также выразил сомнение, что именно женщины могут стать тем подкреплением, которое кардинально повлияет на ход войны. По его словам, любое решение о расширении мобилизации потребует изменений в законодательстве.

"Я сомневаюсь, что женщины - это именно то пополнение, которое крайне необходимо Силам обороны и которое изменит ход войны. Соответственно, прежде чем проводить потенциальную мобилизацию женщин, нужно вносить изменения в действующее законодательство Украины", - сказал Истомин.

В то же время он повторил: независимо от того, будут ли приняты такие изменения, ТЦК и в дальнейшем будут выполнять задачи, определенные государством.

Мобилизация в Украине: где служат мужчины старшего возраста

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал, что возраст более 50 лет не является автоматическим основанием для освобождения от призыва. Однако большинство мужчин старшего возраста физически не могут выполнять штурмовые или другие высокоинтенсивные боевые задачи. Поэтому подавляющее большинство людей такого возраста обычно распределяют в подразделения обеспечения, ТЦК и СП, высшие военные учебные заведения, другие тыловые подразделения. В то же время они, как и те, кто помоложе, могут самостоятельно выбрать себе должность добровольно - подписать контракт, не дожидаясь мобилизации.

