Заберут ли имущество за неуплату штрафов ТЦК: юрист поделилась подробностями

Юрист Татьяна Козян пояснила, что если штрафы накапливаются и не уплачиваются, они могут быть взысканы через суд, включая арест имущества.

В Украине за нарушение правил мобилизации предусмотрен штраф в размере от 17 000 грн. Юрист по военному праву Татьяна Козян рассказала в интервью РБК-Украина, возможна ли конфискация имущества, если долго не платить штраф.

Козян отметила, что законом Украины конфискация имущества за неуплату штрафов в ТЦК не предусмотрена.

"Однако, если штрафы накапливаются и не уплачиваются, они могут быть взысканы через суд. В таком случае суд может принять меры по взысканию средств, включая арест имущества или банковских счетов", - пояснила юрист.

В то же время, стоит знать, что без судебного решения конфискацию имущества невозможно выполнить, а государственные органы должны соблюдать процедуру.

"Поэтому систематическая неуплата штрафов сама по себе не ведет к автоматическому изъятию имущества, но создает риски правовых последствий через судебные решения", - добавила Козян.

Издание напомнило, что с лета 2025 года в стране появилась возможность дистанционно оплатить штраф за нарушение воинского учета. Однако такой вариант не дает гарантии, что лицо будет окончательно снято с розыска.

Объясняется, что эффект от уплаты штрафа зависит от конкретной ситуации человека и оснований, по которым его внесли в розыск. Тем не менее, таким образом человек может выиграть время, чтобы урегулировать ситуацию.

Например, в этот период она может подыскать работу с бронированием или же оформить отсрочку от мобилизации на законных основаниях или найти другие решения в рамках действующего законодательства Украины.

Если вы загрузите приложение "Резерв+" и в разделе "Штрафы онлайн" подадите заявление о признании нарушения, ТЦК в течение трех дней должен рассмотреть заявление и отправить постановление.

Издание отмечает, что после этого у лица есть возможность уплатить 50% от суммы штрафа, то есть 8500 грн. Оплату нужно внести в течение 20 дней. Если в указанный срок этого не сделать, придется платить уже полную сумму - 17 000 грн. Более того, в случае неуплаты в течение следующих 20 дней сумма штрафа будет удвоена и уже нужно будет заплатить 34 000 грн.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас страна имеет гораздо лучшие показатели по укомплектованности подразделений, чем 7 месяцев назад. По словам Сырского, этому способствовали важные изменения в двух подходах - надлежащем отношении к военнообязанным и мотивации. Он добавил, что Украина имеет стабильные показатели в наборе необходимого количества личного состава. Также главнокомандующий ВСУ отметил, что уменьшилось количество военных, которые самовольно покидают воинскую часть.

Также мы писали, что новоназначенный министр обороны Украины Михаил Федоров считает, что нельзя игнорировать проблему ТЦК. По его мнению, нужно изменить систему подготовки украинских военнослужащих. Если она качественная, тогда меньше потерь. Федоров пообещал, что после проведения комплексного аудита, его ведомство предложит системное решение для решения накопившихся годами проблем.

