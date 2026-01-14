ИИ и проблема ТЦК: Федоров рассказал о своих планах на посту министра обороны

В ближайшее время будет проведен глубокий аудит МОУ и ВСУ, чтобы найти дополнительные возможности для улучшения финансового и социального обеспечения военнослужащих.

Сегодня нельзя воевать новыми технологиями со старой организационной структурой, поэтому необходимы комплексные изменения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал новоназначенный министр обороны Украины Михаил Федоров перед голосованием за его назначение.

"Я иду на должность не как министр, который построил цифровое государство, создал "Дію", а как человек, команда которого с 2022 года много времени работала на войну", - отметил он.

Впрочем, отметил Федоров, сейчас нельзя воевать новыми технологиями со старой организационной структурой, поэтому необходимы комплексные изменения.

Видео дня

"Наша цель - изменить систему: провести армейскую реформу, улучшить инфраструктуру на передовой, искоренить ложь и коррупцию, сделать лидерство и доверие новой культурой. Чтобы люди, которые дают реальный результат, получали вознаграждение и возможность расти дальше", - подчеркнул он.

Федоров также отметил, что мы должны начать работу в информационно-когнитивном домене и противодействовать российской пропаганде, в частности, и на территории самого врага.

Искусственный интеллект

Федоров отметил, что Украина движется к полной автономности на поле боя - от машинного зрения и аналитики данных до роев дронов:

"Наша амбициозная цель – сделать Украину первой страной в мире, которая сможет прогнозировать и нейтрализовывать вражеские атаки с помощью искусственного интеллекта. И многое другое, о чем мы сегодня не можем говорить публично".

ТЦК

Федоров также подчеркнул, что нужно изменить систему подготовки украинских военнослужащих.

"Качественная подготовка - это уменьшение потерь и рост эффективности. Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", - сказал он.

Международная помощь и ВПК

Среди прочего, Федоров отметил, что цель этого года - увеличить объемы международной военной помощи. "Интеграция партнеров, в частности, их научного и исследовательского потенциала, сделает нашу систему обороны сильнее, одновременно усиливая их оборонные возможности", - сказал он.

Кандидат в министры также подчеркнул, что развитие украинского военно-промышленного комплекса будет выведено на новый уровень: defense tech станет ключевой индустрией Украины на мировых рынках и драйвером экономического роста государства.

"Нам еще нужно сделать домашнюю работу, чтобы создать украинскую ПВО и свой артпост с лазерным наведением. Это позволит артиллерии работать точнее, быстрее и эффективнее, уменьшая риски для наших военных".

Кроме того, он заявил, что в ближайшее время будет проведен глубокий аудит Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, чтобы найти дополнительные возможности для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военнослужащих.

Назначение Федорова министром обороны

Как сообщал УНИАН, 2 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Министерства цифровой трансформации Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины.

13 января ВР проголосовала за освобождение Федорова от должности первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины.

Сегодня, 14 января, Рада Украины назначила Федорова на должность министра обороны Украины. "За" проголосовали 277 народных депутатов.

Вас также могут заинтересовать новости: