В 'Резерв+' будут оповещать об отправке бумажной повестки

Это оповещение будет иметь статус информационного сообщения.

В приложении "Резерв+" заработали оповещения военнообязанных об отправке бумажной повестки через "Укрпочту", сообщило Министерство обороны Украины в Telegram.

Отмечается, что сервис оповещений в приложении расширился.

"Сервис информирует пользователя о важных изменениях в его статусе: теперь можно включить оповещение о том, что ТЦК и СП прислал бумажную повестку по почте", - говорится в сообщении.

Видео дня

В Минобороны отмечают, что это поможет военнообязанным быть в курсе, избежать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через "Укрпочту".

Как отмечают в оборонном ведомстве, важно понимать:

Оповещение в приложении - это не повестка, а информационное сообщение (его получение или прочтение не считается вручением повестки);

Функция добровольная - ее можно включить или выключить;

В оповещении указаны дата и время, когда надо явиться в ТЦК и СП;

Порядок отправки повесток не изменился: они печатаются и доставляются Укрпочтой.

Какие услуги доступны в "Резерв+"

Как сообщал УНИАН, с 8 декабря в "Резерв+" отображается фото военнообязанного.

С 10 декабря 2025 года военно-учетные документы создаются исключительно в электронном формате.

Также в приложении "Резерв+" военнообязанные могут оплатить штраф за неуточнение данных.

Вас также могут заинтересовать новости: