В 'Резерв+' будут оповещать об отправке бумажной повестки

В приложении "Резерв+" заработали оповещения военнообязанных об отправке бумажной повестки через "Укрпочту", сообщило Министерство обороны Украины в Telegram.
Отмечается, что сервис оповещений в приложении расширился.
"Сервис информирует пользователя о важных изменениях в его статусе: теперь можно включить оповещение о том, что ТЦК и СП прислал бумажную повестку по почте", - говорится в сообщении.
В Минобороны отмечают, что это поможет военнообязанным быть в курсе, избежать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через "Укрпочту".
Как отмечают в оборонном ведомстве, важно понимать:
- Оповещение в приложении - это не повестка, а информационное сообщение (его получение или прочтение не считается вручением повестки);
- Функция добровольная - ее можно включить или выключить;
- В оповещении указаны дата и время, когда надо явиться в ТЦК и СП;
- Порядок отправки повесток не изменился: они печатаются и доставляются Укрпочтой.
Какие услуги доступны в "Резерв+"
Как сообщал УНИАН, с 8 декабря в "Резерв+" отображается фото военнообязанного.
С 10 декабря 2025 года военно-учетные документы создаются исключительно в электронном формате.
Также в приложении "Резерв+" военнообязанные могут оплатить штраф за неуточнение данных.