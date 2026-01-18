'Имеем гораздо лучшие показатели, чем 7 месяцев назад': Сырский о мобилизации

Проблемы с укомплектованностью подразделений возникают там, где к мобилизуемым людям нет человеческого отношения, отметил главком.

Украина имеет гораздо лучшие показатели в вопросе укомплектованности подразделений, чем это было семь месяцев назад. Об этом в интервью LB Live заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"У нас гораздо лучшие показатели в этом вопросе, чем, скажем, семь месяцев назад", - сказал он.

По его словам, это удалось сделать благодаря изменениям в двух подходах - надлежащем отношении к военнообязанным и мотивации.

Видео дня

"Наверное, улучшение работы территориальных центров комплектования в отношении командиров, в работе всех составляющих Сил обороны - в плане обеспечения самого процесса комплектования частей, в плане подготовки, в плане работы с людьми. Потому что мы понимаем, что в первую очередь проблемы появляются там, где к людям, которые мобилизуются, нет нормального человеческого отношения", - сказал Сырский.

По словам главнокомандующего, Украина имеет стабильные показатели в получении необходимого количества личного состава, которое было запланировано.

"И второе, такое паритетное направление – это уменьшение уровня самозалишения частей. Это даст нам возможность дополнительного получения военнослужащих и уменьшения нагрузки в плане мобилизации", – отметил Сырский.

Он пояснил, что для человека, который пришел в армию из гражданской жизни, процесс перехода в военную сферу может быть болезненным. И поэтому задача военных сделать этот процесс более комфортным, чтобы не произошло критических последствий вроде СЗЧ.

"Этот процесс перехода от гражданской к военной жизни и превращения в настоящего военного, воина, готового защищать Родину, обладающего необходимыми навыками и умениями, чтобы уничтожать врага, – наша задача сделать максимально комфортным и приемлемым для человека. Там, где этот процесс идет нормально, скажем, уровень самовольных остановок или нарушений минимальный. Там, где есть нарушения, в первую очередь нужно разбираться с командирами или работниками ТЦК, которые допустили эти нарушения. Потому что везде в основе лежат нарушения", – добавил Сырский.

Мобилизация в Украине – важные новости

Ранее новый министр обороны Михаил Федоров заявил, что в настоящее время в Украине около 200 тысяч военнообязанных самовольно покинули воинские части. Кроме того, по его словам, около 2 млн человек находятся в розыске за уклонение от мобилизации.

Между тем Андрей Осадчук, народный депутат от фракции "Голос", ранее заявил, что в Раде проходят дискуссии по усилению ответственности за уклонение от мобилизации. По его словам, предлагается приравнять уровень наказания за уклонение от мобилизации к тому, что существует за неуплату алиментов.

Вас также могут заинтересовать новости: