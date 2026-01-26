Рассказываем, продлят ли военное положение и как будет проходить мобилизация в феврале 2026.

Военное положение и мобилизация в Украине 2026 продолжаются до 3 февраля. Верховная Рада поддержала законопроекты №14366 и №14367 - о продлении военного положения и проведении всеобщей мобилизации до 4 мая 2026 - и сейчас документы ожидают подписи президента, после чего вступят в законную силу. Рассказываем, кто попадает под призыв с 1 февраля и изменится ли что-либо в правилах мобилизации в ближайшее время.

Кого будут призывать в 2026 году - мобилизация с 1 февраля

Военное положение и мобилизация в Украине длятся с 24 февраля 2022 года. Согласно действующему законодательству, режим военного положения вводится сроком на 90 дней, после чего его дальнейшее действие должно быть одобрено Верховной Радой в форме законопроекта и утверждено подписью Президента.

В настоящее время военное положение установлено до 3 февраля, и ожидается, что глава государства подпишет документы о его дальнейшем продлении - до 4 мая 2026. Это означает, что в феврале 2026 будет продолжаться мобилизация - Украина и дальше будет призывать военнообязанных граждан в ряды ВСУ для защиты от российской агрессии.

Ранее мы уже рассказывали, что мобилизация в Украине будет проходить в более строгом формате. В частности, планируется усилить контроль за воинским учетом и сократить возможности для уклонения от службы. Все ключевые мобилизационные процедуры поэтапно будут переводить в цифровой формат.

Касательно того, кого отправляют на фронт в Украине сейчас, то под призыв попадают военнообязанные от 18 до 60 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, законных оснований для отсрочки или бронирования.

В эту категорию входят:

мужчины 25-60 лет, которые ранее не проходили военную службу, если у них нет медицинских противопоказаний, а также законных отсрочек или бронирования;

мужчины 18-60 лет с военным опытом - те, кто проходил срочную службу, состоит на воинском учете или находится в резерве, если они признаны годными по состоянию здоровья и не имеют отсрочек либо брони;

граждане, которые ранее были сняты с воинского учета по состоянию здоровья, а также те, кто имел статус "Ограниченно годен" - в случаях, если ВВК признала их пригодными к несению военной службы.

Напомним, что мобилизовать с 18 лет могут лишь тех, кто имеет статус военнообязанного. Если же такого статуса нет, а в военно-учетном документе указан статус "Призывник", то пойти служить в возрасте от 18 до 25 лет можно лишь по собственному желанию (например, подписав Контракт 18-24).

Возраст 60 лет в Украине, согласно действующему законодательству, является предельным для прохождения военной службы. Но, если у человека есть желание, ему позволяет здоровье и украинская армия нуждается в таком специалисте, то ему предлагают подписать на год Контракт 60+.

Напомним, что сейчас продолжается переход на цифровой учет военнообязанных, а также запущен экспериментальный проект по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов. В начале января уже заработали уведомления о повестках в Резерв+ - оповещения военнообязанных об отправке бумажной повестки через "Укрпочту".

