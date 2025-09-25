Теперь почти все формальности можно уладить через электронные реестры.

Правительство упростило процедуру постановки и снятия граждан с воинского учета. Теперь это можно делать без личного визита в ТЦК, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Так, 17-летние юноши теперь смогут стать на воинский учет дистанционно, воспользовавшись функционалом мобильного приложения "Резерв+". При этом проходить военно-врачебную комиссию больше не обязательно. Вместе с тем старый вариант с личным визитом в ТЦК тоже остается в силе.

Граждане в возрасте 25-60 лет, которые до сих пор не встали на воинский учет, будут учтены автоматически, говорят в Минобороны.

Что касается снятия с воинского учета по возрасту, то и эта процедура также будет автоматизирована.

"Автоматизация воинского учета - это еще один шаг к созданию современного электронного ТЦК. Благодаря цифровым инструментам мы устраняем лишнюю бюрократию, уменьшаем нагрузку на ТЦК и СП, делаем систему более эффективной, а процессы - простыми, удобными, прозрачными для граждан", - отметил Артем Романюков, руководитель Директората цифровой трансформации Министерства обороны Украины.

Как писал УНИАН, уже более года в Украине продолжается добровольная мобилизация заключенных. За это время удалось привлечь к службе на передовой более 10 тысяч граждан этой категории.

Также мы рассказали, что недавно в приложении "Резерв+" у некоторых граждан появилась отметка "требует военной подготовки". В Минобороны рассказали, что это значит и как на это должен реагировать военнообязанный.

