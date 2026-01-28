Могут ли прислать повестку, если есть действующая отсрочка: объясняет адвокат

Поскольку военный учет сейчас автоматизирован, возможны технические ошибки в работе системы, говорят юристы.

Наличие действующей отсрочки не освобождает гражданина от обязанности надлежащим образом реагировать на вызовы в ТЦК по повестке. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал адвокат Роман Кичко.

Он отметил, что приложение для воинского учета в "Резерв+" берет некоторые данные из реестров автоматически, поэтому вполне могут быть технические ошибки, из-за которых гражданина объявляют в розыск.

"Я лично по поводу нескольких человек обращался, и эти розыски потом снимали, потому что на него не распространялись эти требования тогда. Но даже если у человека есть отсрочка, это не освобождает, например, от обязанности явиться по повестке. То есть человека мобилизовать не могут, но если поступает повестка и даже у вас есть отсрочка, то вы должны явиться по этой повестке", - объясняет Кичко.

По словам юриста, даже если человек внес в приложение "Резерв+" все учетные данные, которые предусматривает система, это все равно не гарантирует, что у ТЦК не возникнут дополнительные вопросы, на которые нужно ответить.

"На самом деле, за каждым вторым военнообязанным может тянуться шлейф данных, которые он не уточнил, например, еще 10 лет назад. А это условно можно расценивать как продолжающееся правонарушение, потому что он не сделал это тогда, не делает это сейчас и оно продолжается до сих пор. Поэтому, даже если приходит повестка, когда есть отсрочка – явиться нужно", - объясняет адвокат.

Кичок подчеркнул, что в случае игнорирования повестки в такой ситуации человека могут объявить в розыск и наложить штраф.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, под мобилизацию в 2026 году подпадают военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет без медицинских противопоказаний и законных оснований для отсрочки или бронирования, в частности мужчины 25-60 лет без опыта службы, мужчины 18-60 лет с военным опытом, а также лица, ранее снятые с учета или признанные ограниченно годными, если ВВК подтвердила их годность.

При этом мобилизация с 18 до 25 лет возможна только для добровольцев или у тех, кто имеет военный опыт. После 60 лет допускается только контрактная служба по согласию и по необходимости ВСУ.

