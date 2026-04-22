Что мешает привлечь сотни тысяч иностранцев в ряды ВСУ: нардеп указал на две проблемы

Надежды на набор сотен тысяч иностранцев в ряды Сил обороны Украины не имеют под собой оснований.

Определенная дезинформация за рубежом относительно условий службы в Украине и языковой барьер мешают быстро привлечь сотни тысяч иностранцев для участия в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины.

Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время интервью UKRLIFE.TV.

В частности, его спросили, могут ли иностранные мигранты стать силой для пополнения рядов ВСУ.

"Одна из идей, она не нова, она периодически обсуждается в комитете по вопросам безопасности, обороны и разведки, а также в Командовании Вооруженных сил – это привлечение иностранцев к службе в ВСУ", – отметил Вениславский.

Депутат напомнил, что иностранные граждане уже служат в различных подразделениях Сил безопасности и обороны Украины.

Он подчеркнул, что эти граждане из других стран, которые сознательно поступают на военную службу в Украине, имеют одинаковый правовой статус и обладают социальными правовыми гарантиями, как и граждане Украины.

"Можем ли мы рассчитывать на сотни тысяч… На сегодняшний день существует проблема с эффективностью этих военнослужащих, которые прибыли из других стран. Потому что есть проблема, связанная с дезинформацией тех, кто хочет поступить на военную службу, относительно условий такой военной службы. Им рассказывают, что они будут стоять на блокпосту без каких-либо рисков для здоровья и будут получать те же 4-5 тысяч долларов, которые получают на нуле наши военнослужащие, – я имею в виду максимальную сумму 200 тысяч гривен, – и они приезжают, а потом попадают в реальность", – подчеркнул Вениславский.

Также он сказал, что были проанализированы хорошие примеры участия иностранцев в рядах ВСУ, которые демонстрируют, что никто никого не обманывает, когда, например, представители Латинской Америки сознательно приезжают в Украину и заключают контракт, и их эффективность была неплохой по сравнению с мобилизованными украинцами.

"Но надеяться, что это будет быстро и их будет много – вряд ли это обоснованно. Возможно, в будущем, когда мы наладим механизм рекрутинга иностранцев и достаточно хорошо разъясним все особенности несения военной службы, и они будут сознательно идти и выполнять вместе с нашими военнослужащими военные задачи, – это возможно", – добавил Вениславский.

Также он уточнил, что важно понимать наличие языкового барьера. В Украине не так много командиров, владеющих английским, французским, испанским или другими языками.

"Возникает проблема интеграции иностранцев-мигрантов в Вооруженные силы Украины для эффективного выполнения боевых задач и для понимания, какие задачи перед ними ставятся", – добавил депутат.

Впрочем, он признает, что это один из способов увеличения рекрутинга и численности ВСУ.

Проблемы украинской мобилизации

Как сообщал УНИАН, 28 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что уже разработан комплексный план по решению проблем с самовольным оставлением частей (СОЧ) военнослужащими и мобилизацией. Один из вариантов решения нынешних проблем заключается в более активном привлечении иностранных граждан в армию.

