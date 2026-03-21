Число иностранных добровольцев в ВСУ перевалило за 20 тысяч, - DW

Едут как идейные борцы с "Русским миром", так и те, кто хочет заработать.

Украина взяла курс на привлечение иностранных добровольцев в Вооруженные силы. Уже сейчас на украинской стороне сражаются около 20 тысяч иностранцев, что составялет около 2% от общей численност Сил обороны. И дальше их станет больше. Об этом пишет DW со ссылкой на источники в ВСУ, разведке и Национальной гвардии.

Как отмечает издание, хотя украинские власти и сами прилагают усилия к вербовке добровольцев за рубежом, лучше всего сработало "сарафанное радио". Те, кто пришли воевать за идею, позвали за собой таких же идеалистов, а профессионалы с опытом приглашали своих бывших сослуживцев, рассказали собеседники DW из нескольких подразделений, где служат иностранцы.

В этом контексте выделяются колумбийцы, которых прибыло особенно много. Не помешало даже то, что их военный опыт был совсем не похож на то, с чем они столкнулись в Украине.

"Они привыкли воевать против партизан и картелей в джунглях, а здесь врагом была большая армия с ракетами и дронами", - рассказал начальник отдела координации прохождения военной службы иностранцами в Сухопутных войсках ВСУ Константин Милевский.

При этом офицер считает, что Минобороны при вербовке иностранцев должно несколько скорректировать подходы.

"Мы будем делать максимум, чтобы они воспринимали Украину не только как источник заработка, но и почувствовали цели этой войны. Почувствовали, что Украина - прекрасное место, где можно не просто получить новый полезный опыт, но и применить его. Место, где можно остаться и стать частью общества", - сказал он в беседе с DW.

Как писал УНИАН, в конце 2025 года Украина фактически роспустила Интернациональный легион в его изначальном виде. Иностранных бойцов перевели в штурмовые полки регулярной армии (в частности, 253-го штурмового полка 129-й бригады), где они будут выполнять самые опасные задачи.

При этом в командовании ВСУ подчеркивали, что речь идет не о ликвидации Интернационального легиона, а об интеграции в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск. Легионеры будут сохранять все права, социальные гарантии и уровень обеспечения на уровне с украинскими военными, иметь доступ к лучшей логистике, вооружению и возможности переквалификации (например, на операторов БПЛА или разведчиков).

