Для решения проблем СЗЧ и мобилизации планируется привлекать больше иностранцев, - Федоров

В Минобороны планируют публично озвучить инициативы по решению существующих проблем, а конкретные решения будут приниматься в ближайшие месяцы.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что уже разработан комплексный план по решению проблем с самовольным оставлением частей (СЗЧ) военнослужащими и мобилизацией. Один из вариантов решения нынешних проблем заключается в большем привлечении иностранных граждан в армию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Федоров сказал на совместном брифинге с министром обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериу в Киеве. В частности, у главы оборонного ведомства Украины спросили, видит ли он возможность, чтобы международные партнеры каким-то образом помогли Украине с решением проблемы мобилизации, поскольку в России больше людей.

"Вы знаете, что уже много иностранцев на сегодняшний момент присутствуют на стороне нашей страны и воюют. Я отвечу кратко, что наш комплексный план по решению проблем с СЗЧ и мобилизацией - он включает определенные решения о том, как сделать так, чтобы в Украине было больше иностранцев и они также могли выполнять военные задачи в нашей стране", - подчеркнул Федоров.

Вместе с тем, у министра обороны Украины спросили, как выглядит этот комплексный план, учитывая проблемы с мобилизацией и случаями самовольного оставления частей военнослужащими.

Как отметил Федоров, было проведено сотни встреч, различных брифингов, интервью с экспертами, военными для того, чтобы, по сути, проанализировать эффективность и "испытать на прочность" этот план (провести crash test). В том числе, он совершил поездку на фронт, где встретился с около десятью командирами корпусов, бригад и посетил различные группировки. Во время этих встреч министр задавал много вопросов относительно видения, как нужно решать этот вопрос и какие есть соответствующие предложения.

"Наша задача – получать от военных (кто работает с СЗЧ, где происходит СЗЧ, кто возвращается из СЗЧ, кто работает с мобилизованными), чтобы понять обратную связь. И сейчас мы активно движемся по каждому из проектов", – добавил Федоров.

Он отметил, что в ближайшее время постепенно публично будут озвучиваться инициативы.

"У нас есть логика запуска этих инициатив, потому что проблема комплексная. За четыре года полномасштабной войны накопилось большое количество вопросов, которые нужно очень правильно решить, чтобы не подорвать обороноспособность нашей страны и чтобы мы получили от этого только результат", - сообщил министр.

В то же время, в этот комплексный план еще вносятся определенные изменения.

"И в ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнем принимать конкретные решения. Мы уже начали принимать много решений, касающихся других проблем, которые долго не решались, но параллельно мой фокус внимания лично находится сейчас на этом вопросе", - подчеркнул Федоров.

В Украине работают над реформой мобилизации - что известно

Как сообщал УНИАН, Минобороны работает над комплексной реформой мобилизации. Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Минобороны уже автоматизировало систему продления отсрочек от мобилизации через "Резерв+".

13 февраля член парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в ближайшее время процедуры мобилизации в Украине будут серьезно скорректированы, чтобы уменьшить количество конфликтных ситуаций.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Федорова на посту министра обороны системного решения проблем, накопившихся с ТЦК. Среди прочего, речь идет о том, что необходимы значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые гарантируют больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве.

