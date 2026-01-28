Могут ли отказать в отсрочке многодетному отцу: адвокат назвал ключевое условие

Факт наличия троих детей больше не гарантирует мужчине защиту от мобилизации. Ключевым условием является именно их содержание.
Об этом сказал член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц в эфире День.LIVE.
Он отметил, что в случае, если отец имеет задолженность по уплате алиментов более трех месяцев, он автоматически теряет право на отсрочку.
"Если лицо имеет задолженность по содержанию детей и не предоставляет справки об отсутствии долга, то теряется основание для отсрочки. Теряется главное определение - "на иждивении"", - пояснил специалист.
Куц добавил, что отчим, который не является биологическим отцом, но официально опекает и содержит троих детей, тоже имеет законное право на отсрочку.
Мобилизация в Украине
В конце прошлого года президент Владимир Зеленский сказал, когда в Украине отменят мобилизацию в случае достижения мира с РФ. Тогда он отмечал, что мобилизацию вообще можно трансформировать или не проводить в условиях, когда есть соглашение и оно выполняется.
В конце октября 2025 года Зеленский подписал законы, которыми продлен срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Соответственно, по этим срокам они будут действовать до 3 февраля 2026 года.