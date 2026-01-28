Могут ли отказать в отсрочке многодетному отцу: адвокат назвал ключевое условие

Куц добавил, что отчим, который официально опекает и содержит троих детей, также имеет законное право на отсрочку.

Факт наличия троих детей больше не гарантирует мужчине защиту от мобилизации. Ключевым условием является именно их содержание.

Об этом сказал член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц в эфире День.LIVE.

Он отметил, что в случае, если отец имеет задолженность по уплате алиментов более трех месяцев, он автоматически теряет право на отсрочку.

"Если лицо имеет задолженность по содержанию детей и не предоставляет справки об отсутствии долга, то теряется основание для отсрочки. Теряется главное определение - "на иждивении"", - пояснил специалист.

Куц добавил, что отчим, который не является биологическим отцом, но официально опекает и содержит троих детей, тоже имеет законное право на отсрочку.

Мобилизация в Украине

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский сказал, когда в Украине отменят мобилизацию в случае достижения мира с РФ. Тогда он отмечал, что мобилизацию вообще можно трансформировать или не проводить в условиях, когда есть соглашение и оно выполняется.

В конце октября 2025 года Зеленский подписал законы, которыми продлен срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Соответственно, по этим срокам они будут действовать до 3 февраля 2026 года.

