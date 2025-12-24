Президент отметил, мобилизацию вообще можно трансформировать или не делать в условиях, когда есть соглашение и оно выполняется.

Военное положение в Украине может продлиться до полугода с момента подписания мирного договора. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами.

"Нам нужно особое положение, пока отходят, не отходят, пока завершается... Мобилизацию можно трансформировать или не делать в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а, может, делать частично и частично демобилизовать людей. Но самое главное - не потерять на какой-то срок войско, не потерять позиции. Это очень опасно", - сказал Зеленский.

Комментируя вопрос проведения выборов, президент отметил, что Украина не может сразу отменить военное положение после заключения соглашения. Поэтому проведение парламентских и местных выборов будет возможно только после снятия ограничений военного положения.

"То есть представим себе, что мы подписали соглашение. Мы не можем военное положение отменить, например, полгода или несколько месяцев. Но написан пункт, что как только мы подпишем - как можно скорее провести выборы. Тогда парламент должен сейчас наработать и проголосовать, например, что если есть условия безопасности, есть условия для демократических стандартов, то проходят выборы президента Украины, и срок 60 или 90 дней, если предусмотрено что как можно скорее - то есть срок сокращен", - добавил Зеленский.

Мобилизация в Украине: важные новости

В конце октября Зеленский подписал законы, которыми продлен срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Соответственно, по этим срокам они будут действовать до 3 февраля 2026 года.

Тем временем с 1 января в Украине изменятся требования к заработной плате для продления отсрочки для военнообязанных мужчин. Это связано с увеличением минимальной зарплаты в стране. Поскольку в этом году минимальная зарплата составляла 8000 грн, то минимальная оплата труда для забронированного работника была на уровне 20 000 грн. С 1 января это требование возрастет до 21 617 грн 50 коп.

