1,6 млн человек могли бы пополнить ВСУ: военный омбудсмен назвала мобилизационный ресурс

Необходимо сделать так, чтобы те, кто идет в армию, точно знали, на какой срок.

В Украине на сегодняшний день, по оценкам Министерства обороны, мобилизационный ресурс составляет более полутора миллионов человек.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказала военный омбудсмен Ольга Решетилова (Кобилинская). "В информационном поле явно крен в сторону людей, которые сейчас не на службе. По подсчетам Министерства обороны, 1,6 млн человек – это те люди, которые могут сейчас пополнить ряды армии. Очевидно, что тогда могла бы происходить ротация", – отметила она.

На уточняющий вопрос, речь шла бы в такой ситуации о демобилизации, Решетилова ответила, что именно так, потому что армию можно было бы пополнить теми, кто еще не служил. "Если мы говорим о ротации, то, очевидно, должны говорить и о правах тех, кто придет в армию. Я бы хотела, чтобы мы не повторили те же ошибки и назвали четкие сроки службы. Тем, кто придет в армию, было бы хорошо сказать, на какой срок они придут", – сказала военный омбудсмен.

Она считает, что определенность будет способствовать тому, что люди пойдут служить. "Мы должны сказать, что проанализировали ошибки и предлагаем прийти на 2–3 года. На мой взгляд, это было бы справедливо", – добавила Решетилова.

По ее словам, хорошо, если Украина получит справедливый мир, но при этом россияне никуда не денутся. "Поэтому в основе мобилизации должно лежать стратегическое видение, что мы должны быть милитаризованным обществом, в котором каждый должен быть готов присоединиться к армии", – отметила Решетилова.

Полиция вместо ТЦК

Отвечая на вопрос о том, что министр обороны Михаил Федоров готовит масштабную реформу призыва, суть которой сводится к тому, что власть хочет убрать с улиц ТЦК, а функцию принуждения передать полиции, Решетилова сказала, что принудительная мобилизация – нехарактерная функция для ТЦК и СП:

"Если бы с самого начала мы придерживались того, что прописано в законе, и доставкой нарушителей занималась полиция, органы местного самоуправления, руководители государственных и негосударственных учреждений, организаций, компаний, то мы могли бы избежать очень многих проблем. Но нужно было время, чтобы к этому прийти".

Решетилова рассказала, что Офис военного омбудсмена предложил к реформе свою концепцию в части разделения функций ТЦК и СП. По ее словам, у ТЦК, кроме мобилизации, еще очень много других функций, в частности, социальной поддержки, уведомления о потере, организации похорон, сопровождения семей. "Это огромный объем работы, который можно снять с плеч военных и распределить между другими государственными органами", – считает Решетилова.

По ее словам, на сегодняшний день в Украине уже существует кризис в вопросе мобилизации. "Она происходит, каждый месяц определенное количество новобранцев поступает в армию. Эту функцию выполняют ТЦК и полиция, которая в последнее время включилась", – добавила она.

При этом омбудсмен отметила, что существует проблема в коммуникации государства с обществом относительно потребностей обороны.

"Мы очень много говорим об ответственности государства и мало об ответственности той части общества, которая уклоняется от службы, сопротивляется военным и немного забыла, что 12 лет Украина находится в состоянии войны".

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Михаил Федоров отмечал, что продолжается подготовка трансформации по улучшению условий мобилизации и службы в Силах обороны, и часть проектов уже готова к запуску. По его словам, первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску.

