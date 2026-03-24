'Уже нет в живых': в ГУР рассказали о мобилизации украинцев на оккупированном Донбассе

Остались мужчины, которые могут лишь поддерживать какую-то определенную инфраструктуру.

Полноценного мобилизационного ресурса, способного воевать, держать оружие в руках, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей просто не существует. Об этом в интервью проекту Радио Свобода"Донбасс. Реалии" сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

"Всех либо принудительно забрали, принудительно мобилизовали, либо люди ушли сами и уже давно погибли, и там никого не осталось", – подчеркнул он. По его словам, остались мужчины, способные поддерживать какую-то определенную инфраструктуру, но "стать членами каких-либо военизированных формирований они уже не могут".

Черняк отмечает, что мобилизационный ресурс на оккупированных после 2022 года частях Херсонщины и Запорожья также ограничен.

"Там была специально принудительная паспортизация, затем принудительная мобилизация, и все, людей забрали. Если человек не успел сбежать или уехать на свободную территорию Украины, или каким-то образом уехать в Россию, конечно, его уже забрали (речь идет о российской армии – УНИАН) и, к сожалению, можем констатировать, что этого человека уже нет в живых", – подчеркнул Черняк.

Мобилизацию на оккупированных до 2022 года частях Донбасса российские власти провели в первые месяцы после полномасштабного вторжения.

Как сообщал УНИАН, издание The Times со ссылкой на украинских официальных лиц отмечало, что Россия использует похищенных с оккупированных территорий Украины детей для участия в боевых действиях против собственного народа. С 2014 года было насильно вывезено более 35 000 детей, многие из которых сейчас попадают в ряды российской армии после достижения 18-летнего возраста.

Натаниэль Реймонд из Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета подтвердил журналистам The Times, что его команда расследует десятки свидетельств о привлечении бывших похищенных детей к войне.

Всего идентифицировано 116 учреждений – от Крыма до тихоокеанского побережья РФ, – где содержатся украинские дети. После выхода из "лагерей перевоспитания" подростки направляются в кадетские школы, где проходят обучение обращению с оружием.

