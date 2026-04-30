Снижение мобилизационного возраста в Украине: эксперт назвал главные условия

Опыт других стран показал эффективность привлечения молодежи к выполнению боевых задач.

Снижение мобилизационного возраста в Украине может быть эффективным, учитывая опыт других стран, но для этого должны выполняться основные условия.

Такое мнение высказал военный журналист, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ (2014–2017) Владислав Селезнев. В частности, он отметил, что в этом вопросе главным приоритетом должно быть рациональное руководство и сохранение жизней бойцов.

Кроме того, государство должно обеспечить надлежащую подготовку, чтобы молодые мобилизованные военные могли эффективно уничтожать оккупантов.

Селезнев подчеркнул, что опыт США и Израиля свидетельствует об эффективности привлечения молодежи от 19 лет к выполнению боевых задач.

27 апреля военный омбудсмен Ольга Решетилова отмечала, что в Украине на сегодняшний день, по оценкам Министерства обороны, мобилизационный ресурс составляет более полутора миллионов человек.

"... По подсчетам Министерства обороны, 1,6 млн человек – это те люди, которые могут сейчас пополнить ряды вооруженных сил. Очевидно, что тогда могла бы происходить ротация", – отмечала она.

Ранее министр обороны Михаил Федоров отмечал, что продолжается подготовка к трансформации и улучшению условий мобилизации и службы в Силах обороны, и часть проектов уже готова к запуску.

