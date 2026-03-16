Слова Зеленского о мобилизации депутатов были неверно истолкованы, – Арахамия

По его словам, поступали запросы от депутатов о желании вступить в Вооруженные силы Украины, но законодательство этого не позволяет.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении не имел в виду принудительную мобилизацию народных депутатов, речь шла об обсуждении изменений в законодательство, которые позволят депутатам быть военнослужащими. Об этом говорится в комментарии главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, пишет"Украинская правда".

"По этому поводу есть крайне важный нюанс. Есть то, что сказал президент, а есть определенные отрывки, слова, которые были произвольно интерпретированы. Мы ознакомились со словами президента полностью. Он сказал, что депутат либо работает, либо воюет. Как и каждый гражданин Украины", - сказал Арахамия.

Он добавил, что уже много раз говорилось, что сейчас в Украине "ты либо работаешь, платишь налоги, приносишь пользу обороне, либо стоишь на обороне на фронте".

"Это понимают многие депутаты. И были определенные запросы от них о желании присоединиться к ВСУ, но законодательство этого не позволяет. Есть отдельные коллеги, которые прикреплены к определенным подразделениям, ведут там какую-то работу, а в пленарные дни присутствуют в Раде. Но юридически они не военнослужащие, а депутаты парламента", - отметил глава фракции.

Да, отмечает он, очевидно, именно это и имелось в виду. "Что президент готов обсуждать с парламентом законодательные изменения, которые позволят депутатам быть военнослужащими", – сказал Арахамия.

Не служишь в Раде – служи на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину были народные депутаты, которые хотели сложить мандат.

В то же время, поскольку в стране введено военное положение и нужно защищать государство, депутатам придется либо служить в парламенте в соответствии с украинским законодательством, либо он готов обсуждать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт.

Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, высказал мнение, что заявления о мобилизации депутатов, если они перестанут работать в ВР, вряд ли усилят их мотивацию.

