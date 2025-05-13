Истомин объяснил, почему функции ТЦК невозможно полностью "перебросить" на рекрутинговые центры.

У работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки есть много функций, которые невозможно "перебросить" на рекрутинговые центры, однако "охота" на уклонистов точно в их обязанности не входит. Об этом рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью "Громадському".

"Если говорить о том, как все должно работать, то военнослужащие ТЦК вообще не должны ловить уклонистов. Должно быть так: военнообязанный получает повестку, приходит в ТЦК - и идет в армию. В таких условиях ТЦК выполняли бы преимущественно административные функции, в частности составляли бы админпротоколы о привлечении к ответственности", - пояснил он.

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Истомин добавил, что именно это и предусмотрено в положении о ТЦК, где описано, что это - "орган военного управления, обеспечивающий выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации". Но такая система в Украине, к сожалению, не работает, поэтому работникам приходится выполнять функции, которые ТЦК и СП не совсем свойственны.

Он также объяснил, почему функции ТЦК невозможно полностью "перебросить" на рекрутинговые центры.

Истомин отметил, что рекрутинговые центры не занимаются мобилизацией, только рекрутингом, которого недостаточно для полного комплектования Сил обороны.

"Если бы можно было обойтись без мобилизации и набирать людей исключительно через рекрутинговые центры, то можно было бы не то что расформировывать ТЦК, а просто остановить мобилизацию, и все", - отметил он.

Кроме того, ТЦК является "мостиком" между гражданскими и военными, что, в частности, предусматривает работу с семьями как действующих военнослужащих, так и без вести пропавших и павших воинов.

"Не может семья напрямую общаться с воинской частью, особенно в условиях войны. Очевидно, что военнослужащие часто не находятся в пунктах постоянной дислокации, у них, возможно, нет официального адреса, как у вновь созданных частей. И именно через ТЦК ведется это общение. И это официальный канал связи. Документы пересылаются военной почтой, а не, условно говоря, заказным письмом", - пояснил он.

Также среди других вопросов, за которые отвечают ТЦК и СП, - материальное обеспечение для определенных подразделений, которые не могут организовать свою работу самостоятельно.

Мобилизация в Украине

Командир 210-го отдельного штурмового полка Павел Куриленко говорит, многие из военнообязанных сейчас "тупо ждут повестку", то есть что их подтолкнут к тому, чтобы мобилизовались.

Также председатель Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал о своем отношении к "бусификации". Он уверяет, что сейчас ведется активная работа, чтобы в Украине исчезло такое явление.

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