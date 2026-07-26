'Неприкасаемых' не будет: Драпатый объявил о начале аудита в ВСУ

Как подчеркнул главнокомандующий, цель аудита заключается "не в поиске виновных, а в объективной оценке реального положения дел в каждой воинской части".

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый объявил о начале аудита в Вооруженных силах Украины. Об этом говорится в его заявлении в социальной сети Х.

По его словам, цель аудита – "не искать виновных, а честно оценить реальное положение дел в каждой воинской части".

"Мы должны знать правду об уровне боевой готовности, обеспечении, укомплектовании, подготовке личного состава и эффективности управления", – отметил главнокомандующий.

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Драпатый подчеркнул: "неприкасаемых" не будет, мол, "если будут выявлены нарушения, служебная халатность или злоупотребления – ответственность будут нести все".

Назначение Драпатого главнокомандующим

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил Драпатого главнокомандующим ВСУ. Глава государства также поблагодарил предыдущего главнокомандующего Александра Сырского за оборону Киева, Харьковскую наступательную и Курскую операции, а также за вклад в защиту Украины.

На следующий день Драпатый сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ. Он объявил, что приступил к исполнению обязанностей, и подтвердил, что начальником Генерального штаба ВСУ станет бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками, генерал-майор Игорь Скибюк.

Впоследствии Зеленский рассказал, что изменится в армии после назначения нового главнокомандующего. Президент заявил, что планируется перезагрузка кадрового состава, и что он ждет предложений от Драпатого. Он также выразил надежду на то, что бывший главнокомандующий Сырский будет сотрудничать со своим преемником, а также с экс-министром обороны Михаилом Федоровым. Кроме того, президент отметил, что основной задачей нового руководства армии он видит закрытие воздушного пространства и решение проблемы мобилизации.

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