Киево-Печерская лавра возобновила работу: в заповеднике рассказали, куда открыт доступ

На территории Лавры продолжаются работы после российского удара.

С 19 июня Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" частично возобновляет работу для посетителей после российской атаки, произошедшей в ночь на 15 июня. Об этом сообщает официальный сайт заповедника.

Отмечается, что на территории еще продолжаются аварийно-спасательные и противоаварийные работы, но определены маршруты, безопасные для посещения.

"В штатном режиме будут работать Ближние пещеры, Большая лаврская колокольня, церковь святых Антония и Феодосия Печерских с трапезной палатой, а также церковь Спаса на Берестове", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что для посетителей будут доступны выставочные проекты: "Возрожденная вселенная (к 100-летию Реставрационной мастерской Лаврского музея)", "Фрески церкви Спаса на Берестове XVII в.", "Лаврские пещеры от аскезы преподобного Антония до времен святителя Петра Могилы", "Лаврская фотография конца XIX – начала XX в.: к 150-летию лаврской фотомастерской", "Киевское княжество XIV–XV вв. Украинский фактор в безопасности Европы" и "Выставка одного экспоната из фондов НЗКПЛ к Международному дню музеев".

Возобновляется также проведение групповых экскурсий по предварительной записи.

Российский удар по Лавре

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 июня российские войска совершили массированную атаку на Киев с применением ударных беспилотников и баллистических ракет. Во время обстрела на территории Киево-Печерской лавры возник пожар на крыше Успенского собора.

Древние иконы и другие святыни удалось спасти благодаря срочной эвакуации.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины (ПЦУ), епископ Авраамий отмечал, что в первые часы после чрезвычайного происшествия все его внимание было сосредоточено на неотложных мерах по защите святынь и обеспечению их безопасности.

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис осудила массированный российский удар по Киеву, в результате которого была повреждена Лавра и пострадали жилые дома.

По словам Дэвис, она лично увидела последствия атаки на одну из самых известных исторических и духовных достопримечательностей Украины – Киево-Печерскую лавру.

Также американская чиновница обратила внимание на удары по жилым кварталам столицы, в результате которых были госпитализированы как взрослые, так и дети.

Кроме того, многие мировые лидеры и организации осудили атаку РФ.

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