США отреагировали на удар России по Киево-Печерской лавре

Американская дипломат заявила, что удары по мирным жителям и христианским святыням недопустимы, и призвала к прекращению войны.

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис осудила массированный российский удар по Киеву, в результате которого была повреждена территория Киево-Печерской лавры и пострадали жилые дома. Об этом дипломатка написала на странице посольства США в Украине в соцсети X.

По словам Дэвис, она лично увидела последствия атаки на одну из самых известных исторических и духовных достопримечательностей Украины – Киево-Печерскую лавру.

Также американская чиновница обратила внимание на удары по жилым кварталам столицы, из-за которых были госпитализированы как взрослые, так и дети.

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"Атаки против мирных жителей и христианских святынь неприемлемы. Это ужасное насилие должно прекратиться, а война должна закончиться", – подчеркнула Дэвис.

Атака на Киево-Печерскую лавру – другие реакции

Как сообщал УНИАН, европейские дипломаты осудили атаку РФ по объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве в ночь на 15 июня. В частности, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что российский удар по Киево-Печерской лавре для французов – это как бомбардировка Нотр-Дама.

По словам министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, удар свидетельствует о нежелании России вести мирные переговоры.

Комментируя атаку на Лавру, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал ее ударом по одному из самых святых мест христианского мира. Он отметил, что "для России уже не существует никаких красных линий".

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос предположила, что Россия не случайно атаковала Украину именно 15 июня, ведь именно в этот день открывается первый переговорный кластер Украины с ЕС.

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