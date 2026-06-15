После российского удара по Успенскому собору Лавры существует риск обрушения, - директор заповедника

Успенский собор пострадал больше всех среди всех объектов Киево-Печерской лавры.

Российский обстрел в ночь на 15 июня нанес очень серьезный ущерб многим объектам Киево-Печерской лавры. В Успенском соборе существует даже опасность обрушения. Об этом генеральный директор национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко рассказал в эфире программы "Завтрак с 1+1".

По его словам, в результате атаки повреждены как минимум 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения.

"Больше всего пострадал Успенский собор. Попадание произошло прямо в Стефановский придел, возник сильный пожар. Вся верхняя часть собора горела. Пожарным удалось локализовать пожар, однако пока остается опасность обрушения и дальнейшего выгорания", – рассказал Остапенко.

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Он сообщил, что спасатели провели обследование внутри собора и выяснили, что там достаточно серьезно поврежден иконостас, есть повреждения росписей и фресок.

"Самое ужасное, что пострадала часть, которая одна из немногих сохранилась после взрыва во время Второй мировой войны", – говорит директор заповедника.

Окончательно оценить ущерб внутри можно будет, когда полностью потушат пожар, отметил Остапенко. По его словам, самые ценные экспонаты удалось эвакуировать.

"В ризнице Успенского собора находились уникальные предметы, происходящие из Киево-Печерской лавры и других монастырей. Выставка называлась "Христос воскрес". Эти экспонаты XVI, XVIII, XIX веков все были эвакуированы. И удалось эвакуировать раку святого Стефана", – говорит он.

Кроме собора, есть и другие поврежденные объекты на территории Лавры. Очень сильное попадание, как сообщил Остапенко, было и в Башню Кушника. Пожара там не произошло, но "Шахед" повредил верхнюю часть отреставрированной башни.

"В целом нанесен колоссальный ущерб объектам всемирного наследия, и можно констатировать, что эти обстрелы были абсолютно прицельными по святыням православия, святыням христианства, которым в этом году исполняется 975 лет. Это поздравление россиян с этой уникальной датой", – высказал мнение директор заповедника.

Удар по Киево-Печерской лавре

Как сообщал УНИАН, ночью 15 июня во время атаки РФ загорелся Успенский собор Киево-Печерской лавры. По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, причиной пожара стало прямое попадание. Масштабный пожар привел к существенным повреждениям.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, епископ Авраамий сообщил, что древние иконы и другие святыни удалось спасти благодаря срочной эвакуации. По его словам, они представляют не только церковную, но и национальную ценность.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко отреагировал на удар по Лавре, назвав российского диктатора Владимира Путина одним из величайших варваров в истории. Он подчеркнул, что только россияне, "у которых нет ничего святого, могут умышленно повредить Киево-Печерскую лавру, уникальный объект наследия ЮНЕСКО, находящийся под особой охраной".

Киево-Печерскую лавру временно закрыли для посетителей после атаки РФ "с целью обеспечения безопасности людей и сохранения памятников". О дате возобновления работы обещали сообщить дополнительно.

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