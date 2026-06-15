Древние иконы и другие святыни удалось спасти, - наместник Киево-Печерской лавры (фото)

Эвакуация святынь началась сразу после возгорания на крыше Успенского собора.

В результате прямого попадания во время российской атаки начался пожар в Успенском соборе, но древние иконы и другие святыни удалось спасти благодаря срочной эвакуации.

Об этом в соцсети сообщил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины (ПЦУ), епископ Авраамий. "В первые часы после чрезвычайного происшествия... все мое внимание, братии, духовенства, работников и соответствующих служб было сосредоточено на неотложных мерах по защите святынь и обеспечению их безопасности", – рассказал Авраамий.

По его словам, была организована срочная эвакуация святыни и богослужебных предметов, древних икон и других святынь, представляющих не только церковную, но и национальную ценность.

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Епископ отметил, что благодаря слаженным действиям удалось минимизировать угрозы для людей и сохранить святыни.

"В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки, проводится оценка нанесенных повреждений и фиксируются все обстоятельства происшествия", – уточнил он.

В ГСЧС добавили, что ликвидация последствий российского удара на территории Киево-Печерской Лавры продолжается.

"Возник пожар крыши Успенского Собора на площади около 800 кв. м", - детализировали спасатели.

Кроме того, произошло возгорание здания Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал" на площади 1000 кв. м.

Удар по Киеву

В ночь на 15 июня оккупанты атаковали Киев, в результате чего 4 человека погибли, еще 25 человек получили ранения. По данным столичных властей, последствия ударов зафиксированы почти во всех районах города.

Также власти сообщили о пожаре на территории Киево-Печерской лавры. Он начался на крыше Успенского собора.

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