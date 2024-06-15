Условия прохождения медосмотра стали значительно строже.

После того, как в Украине приняли закон о мобилизации, все мужчины, которые получили статус инвалидности или ограниченно годного, должны заново пройти врачебный осмотр, чтобы подтвердить или опровергнуть выводы. Однако по сравнению с 2022 или 2023 годом в этом процессе появились определенные нюансы, на которые стоит обратить внимание. Подробнее о нюансах пересмотра инвалидности в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Елена Воронкова.

Кого касается норма пересмотра инвалидности

Кабинет министров Украины должен совместно с правоохранительными органами принять меры для проверки обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности мужчинам в возрасте от 25 до 50 лет, которым после 24 февраля 2022 года впервые установлена инвалидность II и III групп.

Однако эта норма не касается тех:

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кому инвалидность II и III групп установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности

по результатам заболеваний, ранений, полученных во время защиты Отечества

в случае отсутствия конечности, кистей, стоп, одного из парных органов

при наличии онкологического заболевания, интеллектуальных нарушений, психических расстройств, церебрального паралича или других паралитических синдромов

кто имеет инвалидность с детства

Условия медосмотра стали более строгими

"Основной нюанс - это то, что по сравнению с 2022 и 2023 годами сейчас значительно более строгие условия прохождения медосмотра. Уже неоднократно выявляли, что при любом намеке на несоответствие диагноза или альтернативной трактовки диагноза человека автоматически признают "годным" к прохождению военной службы", - объясняет Воронкова.

Она рассказала о случае, когда диагноз, который установили человеку, полностью соответствовал наименованию, которое было указано в примечаниях к приказу Минобороны "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" №402.

"Но примечание - это не статья, поэтому врачи во внимание его не приняли, и человека с тяжелым заболеванием признали годным к прохождению службы", - отмечает она.

По ее словам, с исключением понятия "ограниченно годный" из законодательства, правительство создало условия, при которых определенный процент лиц, которые сейчас являются непригодными к военной службе, признают годными.

В то же время, отметила она, новая норма делает невозможным коррупцию.

"Если посмотреть на формулировку, с которой переосвидетельствование вводят в действие, можем увидеть, что его проводят не только с целью увеличения военнообязанных, но и с целью проверки органов и должностных лиц, которые проводят эти осмотры", - объясняет адвокат.

Еще один положительный момент - это исключение необходимости проведения повторной ВВК для лиц, у которых есть непоправимое увечье здоровья.

"Да, наконец признали на уровне законодательства, что конечность сама собой не отрастет", - говорит Воронкова.

Мобилизация в Украине - новости

Наличие у жены (мужа) военнообязанного гражданина группы инвалидности является основанием для освобождения от призыва. Для этого необходимо предоставить в ТЦК соответствующие документы - свидетельство о браке и документы в подтверждение инвалидности жены (мужа).

Родители детей с инвалидностью тоже имеют право на отсрочку. В то же время если факт инвалидности подтвержден за рубежом и соответствующий документ выдан иностранным медицинским учреждением, то он не дает права на получение отсрочки для отца от мобилизации в Украине.

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