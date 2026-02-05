Мужчин, которые не явятся по повестке, могут наказать не только денежным штрафом, но даже конфискацией жилья.

В 2026 году за игнорирование повестки украинцам грозит не только штраф ТЦК, но и арест счетов, принудительное удержание из зарплаты и запрет на выезд за границу. Адвокат Марина Бекало рассказала УНИАН, как именно работает система, где проверить начисление и сколько будет стоить промедление с оплатой.

Какой штраф за неявку в ТЦК по повестке в 2026 году

По словам адвоката, игнорирование повестки или неявка в ТЦК без уважительных причин расценивается как нарушение законодательства в сфере обороны и мобилизации. За такие действия предусмотрена административная ответственность.

В частности, в соответствии с частью 3 статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, на нарушителя может быть наложен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен, говорит эксперт.

В то же время конкретная сумма штрафа от ТЦК зависит от того, как быстро нарушитель его уплатит. Если сделать это в первые 20 дней после начисления, то достаточно выплатить только половину суммы. А если медлить, то сумма наоборот удвоится.

Где увидеть штраф за неявку по повестке

Штраф за нарушение мобилизационного законодательства фиксируется после вынесения соответствующего постановления о привлечении к административной ответственности, объясняет юрист. И до момента, пока такое постановление не передано в исполнительную службу, у человека есть возможность уплатить только половину суммы.

"То есть лицо может уплатить штраф 8500 ТЦК, признав свою вину в правонарушении", - отметила юрист.

Информацию о наличии наказания можно проверить в электронных реестрах - прежде всего она отображается в приложении Резерв+, а впоследствии может появиться и в приложении Дия.

Как оплатить штраф ТЦК

Оплатить сумму можно в электронном формате - непосредственно через приложение Резерв+, в разделе "Штрафы онлайн". При этом закон предусматривает "льготный период" для оплаты.

"На оплату 50% стоимости штрафа предоставляется 20 дней. В случае неуплаты постановление передается в исполнительную службу для принудительного исполнения, и в таком случае сумма удваивается. То есть, вместо 17 000 грн лицо платит 34 000 грн, плюс расходы на исполнительное производство (исполнительный сбор)", - говорит адвокат.

Альтернативно штраф за неявку в ТЦК можно оплатить и через приложение "Дія", если соответствующая информация уже отображается в системе.

Что будет, если не платить штраф ТСК

В случае, если штраф не уплачивается добровольно и постановление передается в государственную исполнительную службу, открывается производство, после чего госисполнитель "осуществляет меры по принудительному взысканию", объясняет адвокат.

В частности, в случае официального трудоустройства должника документ направляется работодателю, и средства могут удерживаться непосредственно из зарплаты. Также исполнитель имеет право наложить арест на банковские счета и применить запрет на выезд за границу до полного погашения задолженности.

Также, если вы задумываетесь, можно ли не платить штраф ТЦК, то помните, что в случае неуплаты можете потерять жилье. Под арест может попасть все имеющееся имущество должника - как движимое (автомобиль, техника), так и недвижимое (квартира, дом, земельный участок).

справка Марина Бекало Адвокат С 2017 года и по настоящее время является налоговым консультантом в ВОО «Союз налоговых консультантов Украины». Адвокат оказывает правовую помощь по налоговым, трудовым, кадровым и корпоративным вопросам, а также в сфере защиты прав потребителей, уголовного и военного права, а также правовое сопровождение в вопросах расторжения брака.

