В 2026 году за игнорирование повестки украинцам грозит не только штраф ТЦК, но и арест счетов, принудительное удержание из зарплаты и запрет на выезд за границу. Адвокат Марина Бекало рассказала УНИАН, как именно работает система, где проверить начисление и сколько будет стоить промедление с оплатой.
- Какой штраф за неявку в ТЦК по повестке в 2026 году
- Где увидеть штраф за неявку по повестке
- Как оплатить штраф ТЦК
- Что будет, если не платить штраф ТЦК
Какой штраф за неявку в ТЦК по повестке в 2026 году
По словам адвоката, игнорирование повестки или неявка в ТЦК без уважительных причин расценивается как нарушение законодательства в сфере обороны и мобилизации. За такие действия предусмотрена административная ответственность.
В частности, в соответствии с частью 3 статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, на нарушителя может быть наложен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен, говорит эксперт.
В то же время конкретная сумма штрафа от ТЦК зависит от того, как быстро нарушитель его уплатит. Если сделать это в первые 20 дней после начисления, то достаточно выплатить только половину суммы. А если медлить, то сумма наоборот удвоится.
Где увидеть штраф за неявку по повестке
Штраф за нарушение мобилизационного законодательства фиксируется после вынесения соответствующего постановления о привлечении к административной ответственности, объясняет юрист. И до момента, пока такое постановление не передано в исполнительную службу, у человека есть возможность уплатить только половину суммы.
"То есть лицо может уплатить штраф 8500 ТЦК, признав свою вину в правонарушении", - отметила юрист.
Информацию о наличии наказания можно проверить в электронных реестрах - прежде всего она отображается в приложении Резерв+, а впоследствии может появиться и в приложении Дия.
Как оплатить штраф ТЦК
Оплатить сумму можно в электронном формате - непосредственно через приложение Резерв+, в разделе "Штрафы онлайн". При этом закон предусматривает "льготный период" для оплаты.
"На оплату 50% стоимости штрафа предоставляется 20 дней. В случае неуплаты постановление передается в исполнительную службу для принудительного исполнения, и в таком случае сумма удваивается. То есть, вместо 17 000 грн лицо платит 34 000 грн, плюс расходы на исполнительное производство (исполнительный сбор)", - говорит адвокат.
Альтернативно штраф за неявку в ТЦК можно оплатить и через приложение "Дія", если соответствующая информация уже отображается в системе.
Что будет, если не платить штраф ТСК
В случае, если штраф не уплачивается добровольно и постановление передается в государственную исполнительную службу, открывается производство, после чего госисполнитель "осуществляет меры по принудительному взысканию", объясняет адвокат.
В частности, в случае официального трудоустройства должника документ направляется работодателю, и средства могут удерживаться непосредственно из зарплаты. Также исполнитель имеет право наложить арест на банковские счета и применить запрет на выезд за границу до полного погашения задолженности.
Также, если вы задумываетесь, можно ли не платить штраф ТЦК, то помните, что в случае неуплаты можете потерять жилье. Под арест может попасть все имеющееся имущество должника - как движимое (автомобиль, техника), так и недвижимое (квартира, дом, земельный участок).
С 2017 года и по настоящее время является налоговым консультантом в ВОО «Союз налоговых консультантов Украины». Адвокат оказывает правовую помощь по налоговым, трудовым, кадровым и корпоративным вопросам, а также в сфере защиты прав потребителей, уголовного и военного права, а также правовое сопровождение в вопросах расторжения брака.