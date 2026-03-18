Как сдают НМТ ученики дистанционных школ: реальные результаты и цифры

Дистанционное обучение в Украине развивается с невероятной скоростью: этот формат давно стал осознанным выбором десятков тысяч семей, которые ищут для своего ребенка комфортный, безопасный и интересный учебный процесс. Впрочем, главным индикатором качества образования для родителей остается национальный мультипредметный тест (НМТ).

Мы проанализировали актуальные данные самых авторитетных образовательных порталов – osvita.ua и education.ua – по итогам НМТ 2025 года и выяснили реальную картину.

Дистанционное образование в цифрах: реальные результаты

Ежегодно образовательные порталы публикуют рейтинг школ Украины по результатам НМТ.

Видео дня

В этом контексте нельзя игнорировать достижения крупнейшей в Украине дистанционной школы "Оптима". В 2025 году это учебное заведение заняло потрясающее шестое место в общегосударственном рейтинге среди всех (около 12 000) школ Украины.

Хотя "Оптима" является единственной такой школой в двадцатке лучших, стоит выделить и другие образовательные учреждения:

"ThinkGlobal". Выпускники этой школы традиционно показывают довольно хорошие результаты по математике и английскому языку. Правда, НМТ в 2025 году сдавали только 6 учеников заведения.

"GoITeens School". В 2025 году первые 10 выпускников этого образовательного центра сдавали НМТ и сразу показали довольно хорошие результаты, школа оказалась на 153 месте во всеукраинском рейтинге.

"Альтернатива". Школа имеет большую популярность и высокую репутацию – аж 244 выпускника сдавали НМТ в 2025 году (средний балл – почти 144).

"Unicorn School". Здесь активно используют геймификацию в обучении, и это положительно сказывается на вовлеченности учеников и их результатах на мультипредметном тесте.

Стоит добавить, что на позицию в рейтинге влияют не только результаты НМТ, но и общее количество выпускников, сдававших этот тест. Ведь очевидно, что сложнее поддерживать качественный уровень результатов для большого количества детей. Именно поэтому "Оптима" (в 2025 году 1957 выпускников сдавали тест, средний балл – 148,27) занимает 6 место, а "Unicorn School" (всего 44 ученика сдавали НМТ, средний балл – 149,68) – аж на 823 месте.

Почему дистанционный формат помогает сдать НМТ лучше

Еще 10 лет назад об этом никто даже подумать не мог, но сейчас дистанционные школы не только создают среду для комфорта и безопасности учеников, но и дают возможность своим школьникам поступать в самые престижные университеты.

В чем же основные преимущества такого формата?

Интерактивная платформа. Современный учебный процесс проходит в цифровом кабинете. Там круглосуточно доступны видеоуроки, конспекты, тесты, интерактивные задания и чат с преподавателем.

Оптимальный формат. Ребенок может учиться в своем собственном темпе и тратить на каждый предмет столько времени, сколько нужно для качественного закрепления материала.

Индивидуальный подход и поддержка. Преподаватель всегда готов поддержать, помочь и объяснить сложную тему.

Дополнительные возможности. Школьники могут посещать кружки и курсы, выполнять совместные учебные проекты и социализироваться. Ведь именно баланс между школьной программой, хобби, отдыхом и общением создает продуктивное образовательное пространство.

Стоит ли доверять цифрам и рейтингам

Лучшим решением будет просто проверить формат на практике! Например, школа "Оптима" предлагает всем желающим бесплатный 14-дневный демодоступ к учебной системе. Это даст достаточно времени, чтобы увидеть образовательный процесс изнутри и решить, поможет ли он вашему ребенку добиться успеха на НМТ!