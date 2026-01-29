Готовил атаку на дроны Sea Baby и Magura: в ВМС задержали российского 'крота'

Фигурант попал в поле зрения российских спецслужб через своих знакомых, которым рассказывал о деталях работы.

В Военно-морских силах ВСУ задержан российский "крот", который готовил атаку РФ на морские дроны Sea Baby и Magura. Как сообщает пресс-служба СБУ, военная контрразведка Службы безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и командующего Военно-Морскими Силами ВСУ сорвала воздушный удар РФ по украинским подразделениям, занимающимся морскими дронами.

"По результатам спецоперации задержан военнослужащий бригады беспилотных комплексов спецназначения ВМС ВСУ, который оказался российским информатором", – объясняет украинская спецслужба.

По данным следствия, фигурант должен был передать своему "контакту" геолокации пунктов базирования военных, которые управляют морскими дронами, а также координаты хранения беспилотных катеров и маршруты их движения.

Видео дня

Среди главных "целей" врага были легендарные морские беспилотники СБУ и ГУР МО под кодовыми названиями Sea Baby и Magura.

В спецслужбе уверяют, что сработали на опережение: заблаговременно разоблачили информатора, задокументировали его преступления и задержали, когда он готовил координаты для ракетной атаки РФ. Синхронно с этим Служба безопасности приняла меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны в зоне активности разведки врага.

Установлено, что задержанный военнослужащий попал в поле зрения российских спецслужб через своих знакомых, которым рассказывал о деталях работы. Одну из таких знакомых враг использовал как "связную" для получения закрытых сведений об украинских защитниках.

Во время обысков у фигуранта изъят смартфон, на котором он накапливал секретную информацию и через который контактировал со "знакомой".

Информатору сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Также рассматривается вопрос о возможной дополнительной квалификации его преступных действий. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Российские пособники

Как писал УНИАН, СБУ задержала российскую агентку, которая наводила баллистику на киевские ТЭЦ и шпионила за Силами обороны Украины. Среди основных задач предательницы были поиск и передача фото, видео и координат столичных теплоэлектроцентралей, по которым россияне готовили новую серию ракетно-дроновых ударов.

Фигурантка дела - жительница Ровенской области, которая попала в поле зрения оккупантов, когда искала "легкие заработки" в Телеграм-каналах. Ее отправили в Киевскую область, где она объезжала местные ТЭЦ и фиксировала техническое состояние объектов после вражеских атак.

Вас также могут заинтересовать новости: