Наводила вражескую баллистику на киевские ТЭЦ: СБУ задержала российскую агентку

Также задержанная следила за перемещением эшелонов и колонн Сил обороны.

Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая наводила вражескую баллистику на киевские ТЭЦ и шпионила за Силами обороны.

Как сообщили в СБУ, среди основных задач женщины были поиск и передача фото, видео и координат столичных теплоэлектроцентралей, по которым россияне готовили новую серию ракетно-дроновых ударов.

Расследование установило, что задание Федеральной службы безопасности России выполняла жительница Ривненской области, которая попала в поле зрения оккупантов, когда искала "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

После вербовки агентку "отрядили" в Киевскую область, где она объезжала местные ТЭЦ и фиксировала их техническое состояние после регулярных атак России.

Впоследствии она получила еще одно задание: выехать в Одесскую, а затем Черниговскую области, чтобы следить за перемещением эшелонов и колонн Сил обороны.

"Для сбора разведданных по Одесской области она сначала поселилась в гостиничном номере "с видом" на местную станцию "Укрзализныци". Из окна жилища агентка следила за движением поездов с военной техникой в направлении фронта", - рассказали в СБУ.

Далее женщина приехала в Черниговскую область и арендовала квартиру рядом с автотрассой. На подоконнике временного жилья она установила телефонную камеру с функцией удаленного доступа для ФСБ.

"С помощью видеоустройства российская спецслужба надеялась отследить количество и виды военной техники, которая направлялась на передовую", - пояснили в ведомстве.

Контрразведчики СБУ задержали агентку в Черниговской области. У нее были изъяты два смартфона, сменные сим-карты и другие доказательства работы на врага.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ситуация с теплоснабжением в Киеве из-за обстрелов РФ

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял, что в Киеве нет альтернатив для обеспечения нормального прохождения отопительного сезона в случае полного разрушения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Сегодня, 23 января, мэр Киева Виталий Кличко снова призвал жителей столицы выехать из города из-за очень сложной ситуации в энергетике.

