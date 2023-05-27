Парень оказался смелым и находчивым и нашел способ дать знать о себе, что и позволило вернуть его домой.

В Украину вернули 17-летнего Вячеслава из Мариуполя, которого после захвата города россияне депортировали в оккупированный с 2014 года Шахтерск Донецкой области. Историю еще одного возвращенного ребенка рассказала вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По словам чиновницы, мальчику удалось самостоятельно выйти на связь с украинскими властями, чтобы сообщить о месте пребывания.

"Вячеслав рос без родителей. В 2021-м в возрасте 15 лет начал обучение в Мариупольском высшем металлургическом училище. После захвата врагом Мариуполя оккупанты депортировали Вячеслава в Шахтерск. Но парень оказался смелым и находчивым. Нашел способ дать знать о себе и связаться с кем надо. Остальное было делом усилий, терпения и настойчивости многих неравнодушных людей. Но сегодня мальчик уже с нами!", – написала Верещук.

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Депортация детей из Украины - что надо знать

После полномасштабного вторжения России в Украину 16 месяцев назад российские захватчики начали похищать украинских детей с захваченных территорий и вывозить их в страну-агрессор. К концу марта Украина установила имена 19,5 тысяч депортированных детей. Общее количество депортированных может достигать до 200 тысяч. Беларуская оппозиция заявляет, что правительство Александра Лукашенко могло участвовать в депортации с оккупированных территорий Украины более двух тысяч детей (в частности, сирот).

Оккупанты размещают депортированных детей в детских домах, занимаются их перевоспитанием и после – отдают на незаконное усыновление россиянам. Дети, которых удалось вернуть домой, рассказывали, что подвергались травле и физическому насилию со стороны захватчиков.

Депортацию детей как часть дела о преступлении геноцида, совершенном россиянами, рассматривает Международный уголовный суд в Гааге. МУС уже назвал причастными к этому преступлению российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена страны-агрессора Марию Львову-Белову и выдал пожизненный ордер на их арест.

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