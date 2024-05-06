Известно, что Финляндия в течение многих лет готовилась к возможной угрозе со стороны РФ.

Финляндия проверила более 1000 соглашений с частными компаниями по изготовлению оборудования или оказанию услуг в случае войны. Об этом заявил заместитель начальника штаба по вопросам вооружения и логистики финских вооруженных сил генерал-лейтенант Микко Хейсканен для Financial Times.

"Нам нужно быть готовыми к долговременному кризису... Мы активизировали некоторые из них, мы проверили все сделки, мы проверили закупки не только боеприпасов, но и других материалов. Мы проверяем планы и готовность наших стратегических партнеров", - отметил Хейсканен.

В издании добавили, что Финляндия также начала хранить свою военную технику за пределами своих национальных границ, ведь страна "имеет дело со все более агрессивной Россией". Журналисты отметили, что Финляндия, которая имеет самую длинную границу с РФ среди всех стран НАТО и ЕС, известна тем, что уделяла особое внимание вероятному нападению со стороны своего восточного соседа.

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Кроме того, Финляндия участвовала во многих конфликтах с РФ, среди которых наиболее известным является Зимняя война 1939-40 годов, тогда северная страна нанесла советской армии сотни тысяч потерь в личном составе.

Также Финляндия имеет запасы топлива и зерна минимум на шесть месяцев и достаточное количество бомбоубежищ для всех жителей. Почти треть взрослого населения страны являются резервистами, что дает ей с населением 5,6 млн человек одну из крупнейших армий Европы и наибольшее количество артиллерии.

"Это у нас в ДНК. Россия уважает силу. Сила состоит как из воли, так и из потенциала. Воля есть. Воля народа защищать страну, пожалуй, самая высокая в мире. Способность - материальная - находится на уровне, заслуживающем доверия. На развитие этого потенциала нужны годы. Вы не можете сделать это за год или два", - добавил Хейсканен.

В то же время он отказался рассказывать о подготовке подробнее, однако заверил, что, к примеру, текстильная компания может получить заказ на изготовление бронежилетов или других предметов для защиты солдат в бою в кратчайшие сроки.

Известно, что после начала полномасштабной войны РФ в Украине, страна-агрессор перешла на уровень военной экономики, тратя примерно 6-7% ВВП на производство 4 млн артиллерийских снарядов в год. Такие цифры значительно превышают уровень Финляндии или даже Западной Европы.

"У нас не военная экономика", - отметил генерал-лейтенант и подчеркнул, что Финляндия находится лишь на третьей ступеньке из девяти на лестнице эскалации, несмотря на то, что страна увеличила производство боеприпасов, заводы не работают 24 часа в сутки.

"Мы не были в плохом состоянии, и сейчас мы достаточно уверены", - подчеркнул он.

Хейсканен заверил, что Финляндия уже начала наращивать производство боеприпасов после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году и сейчас производит примерно в 10 раз больше снарядов, чем всего пять лет назад.

"Финляндия - это золотой стандарт. Они не теряли бдительности в 1990-х и 2000-х годах, и сейчас большинство из нас может только стоять и восхищаться тем, что они имеют. Их способность мобилизовать людей и бизнес во время кризиса действительно поражает", - подчеркнул высокопоставленный дипломат из другой страны-члена НАТО.

По словам финского генерала-лейтенанта, членство Финляндии в НАТО должно изменить мышление страны.

"Мы больше не одиноки. Мы можем доверять другим. Нам не нужно класть все яйца в одну корзину. Нам не нужно владеть всеми коровами, чтобы производить для нас молоко", - сказал он.

Хейсканен добавил, что Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии и скоро начнет делать это в Швеции.

"Мы планируем, что будем хранить технику в других странах. Это вопрос безопасности поставок, рассредоточения запасов. Частично мы уже начали это делать. Мы планируем сделать это, в частности, со Швецией и Норвегией, но также и с более отдаленными странами. Это касается и техники, и боеприпасов, и, возможно, запасных частей", - подчеркнул чиновник.

В свою очередь новый президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью FT, что другие страны Европы должны "стать более финскими".

"Другими словами, более подготовленными. Вы должны готовиться к худшему, чтобы избежать его (вероятно, он имел в виду конфликт или войну с РФ)", - добавил Стубб.

Как Финляндия поддерживает Украину в войне с РФ

Как писал УНИАН, ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страны Запада не должны полностью игнорировать идею отправки войск в Украину, если ситуация станет хуже.

"Важно, чтобы мы не отбрасывали все на долгосрочную перспективу, потому что никогда не знаешь, насколько серьезной может стать ситуация. Однако позиция Финляндии четкая: мы не посылаем войска на данный момент и не хотим это обсуждать", - отметила она.

В свою очередь премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что стремление Путина утвердить свое доминирование в странах Европы не закончится в Украине, ведь РФ готовится к длительной войне с Западом.

"Если мы, как объединенная Европа, не сможем адекватно ответить на этот вызов, ближайшие годы будут полны опасности и нависшей угрозы нападения. Мы должны уже сейчас заявить о своей поддержке Украине, чтобы она победила в этой войне, и в то же время усилить нашу собственную обороноспособность", - призвал он.

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