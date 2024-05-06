Средний возраст подержанных машин, которые в апреле перешли на украинские номера, превышает 9 лет.

В апреле украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, что были ввезены из-за границы. Это по сравнению с апрелем 2023 года больше на 30%. Как сообщает "Укравтопром", в то же время, относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 6%.

Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%. Далее следуют: дизельные – 24%; электромобили – 17%; авто с ГБО – 6%; гибриды – 5%. Средний возраст подержанных машин, которые в апреле перешли на украинские номера, составляет 9,3 года.

Топ-10 самых популярных моделей месяца:

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Volkswagen Golf – 1106 авто;

Renault Megane – 916;

Skoda Octavia – 732;

Volkswagen Passat – 586;

Volkswagen Tiguan – 511;

Nissan Leaf – 497;

Nissan Rogue – 482;

Audi Q5 – 466;

Tesla Model 3 – 414;

Audi A4 – 373.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тыс. подержанных легковушек, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Украинский рынок авто

В течение апреля лидерство на украинском рынке новых легковых автомобилей с существенным отрывом удерживал Renault Duster. Тогда было продано 484 единиц таких авто.

В апреле авто с традиционными двигателями охватили примерно более 70% рынка новых легковушек. Это на несколько процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.

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