В апреле украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, что были ввезены из-за границы. Это по сравнению с апрелем 2023 года больше на 30%. Как сообщает "Укравтопром", в то же время, относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 6%.
Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%. Далее следуют: дизельные – 24%; электромобили – 17%; авто с ГБО – 6%; гибриды – 5%. Средний возраст подержанных машин, которые в апреле перешли на украинские номера, составляет 9,3 года.
Топ-10 самых популярных моделей месяца:
- Volkswagen Golf – 1106 авто;
- Renault Megane – 916;
- Skoda Octavia – 732;
- Volkswagen Passat – 586;
- Volkswagen Tiguan – 511;
- Nissan Leaf – 497;
- Nissan Rogue – 482;
- Audi Q5 – 466;
- Tesla Model 3 – 414;
- Audi A4 – 373.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тыс. подержанных легковушек, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
Украинский рынок авто
В течение апреля лидерство на украинском рынке новых легковых автомобилей с существенным отрывом удерживал Renault Duster. Тогда было продано 484 единиц таких авто.
В апреле авто с традиционными двигателями охватили примерно более 70% рынка новых легковушек. Это на несколько процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.