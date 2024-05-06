Несмотря на очень питательный состав, авокадо содержит и некоторые неприятные моменты

Авокадо давно получило невероятную репутацию в мире здоровья и диетологии за свою пользу.

Исследователи из научного обзора 2013 года утверждают, что только с одной половинки вы получите 4,6 грамма клетчатки, 345 миллиграммов калия и 19,5 миллиграммов магния. Вместе с другими основными питательными веществами, такими как витамин А, Е и К, авокадо состоит из более 70% мононенасыщенных жирных кислот и 13% полиненасыщенных жирных кислот, что делает его звездным источником здоровых жиров.

По данным Университета Монаша, высокое содержание здоровых жиров в этом продукте может быть хорошей новостью для нашего холестерина или здоровья сердца, но также может быть плохим для тех, у кого есть синдром раздраженного кишечника (СРК).

Видео дня

Как указано в исследовательской статье 2023 года, FODMAP - это ферментированные олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиольные углеводы, которые связывают с дискомфортными желудочно-кишечными симптомами из-за того, что они не могут должным образом усваиваться в кишечнике. Поэтому людям с СРК рекомендуется придерживаться диеты с низким содержанием FODMAP, а потому запрещено есть авокадо.

Это связано с тем, что в его составе есть сорбит - разновидность полиола сахара (P в FODMAP), который организм может усвоить лишь частично. Сорбит содержится в некоторых продуктах питания, иногда используется как искусственный подсластитель. Однако недавно исследователи Университета Монаша обнаружили, что, возможно, главная проблема авокадо не в сорбите, а в совсем других углеводах.

Как добавляется, химический состав продуктов может меняться в долгосрочной перспективе. Более десяти лет назад исследователи обнаружили, что авокадо содержит большое количество сорбита. Однако во время последних исследований оказалось, что теперь он имеет персеитол - другой вид сахарного полиола, который содержится только в этом продукте, тогда как уровень сорбита в норме. Персеитол имеет больший молекулярный состав, чем сорбит, что делает его более трудным для усвоения и, скорее всего, вызывает газы или диарею.

Употребление авокадо

Ранее УНИАН рассказывал, как ежедневное употребление авокадо влияет на качество диеты.

Авокадо имеет много клетчатки, полезных жиров, антиоксидантов и в основном считается здоровым дополнением к рациону людей. Но из-за высокого содержания жиров и калорий некоторые избегают его потребления, ведь боятся, что это может привести к увеличению веса, повысить уровень холестерина или других проблем со здоровьем. Однако новое исследование показало, что эти опасения, скорее всего, напрасны.

Вас также могут заинтересовать новости: