Весенние каникулы в нашей стране уже закончились, а вот летние еще предстоит отгулять.

С февраля 2022 года школьники Украины учатся в условиях полномасштабной войны. Это значит, что некоторые из них перешли на дистанционное обучение, а для учащихся Харькова построили первую и единственную в стране метро школу. Узнайте, сколько осталось учиться детям, и когда каникулы в Украине в 2024 году.

Когда наступают школьные каникулы 2024 - полный график

Каникулы в Украине 2024 делятся на 3 вида - весенние, летние и зимние. В этом году учебный год для школьников начался 1 сентября, а закончится 28 июня (на месяц дольше, чем обычно). Такое решение было принято из-за большого количества информации, которая была пропущена из-за блэкаутов и других форсмажоров.

Осенью 2023 года школьники уходили на каникулы с 23 по 29 октября или с 30 октября по 5 ноября, а зимние каникулы продолжались с 23 декабря по 7 января. Возможно, каникулы 2024 будут такими же, как и прошлогодние. Продолжительность отдыха для школьников и даты каникул будут определены в зависимости от ситуации в стране, а также в конкретном регионе. Городские власти каждого конкретного города имеют право решать, когда школьники пойдут на отдых.

Видео дня

Весенние каникулы 2024 наступили для учащихся нашей страны с 25 по 31 марта, а вот летние каникулы в школе 2024 будут с 29 июня по 31 августа.

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