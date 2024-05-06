Как пишет WSJ, при этом любая попытка противостоять Пекину потребует от европейских лидеров единства, а Китай прекрасно умеет использовать принцип "разделяй и властвуй".

Первый визит китайского лидера Си Цзиньпина в Европу за почти пять лет станет проверкой готовности континента противостоять Пекину из-за его поддержки российского вторжения в Украину, а также китайской торговой политики. Как пишет The Wall Street Journal, хотя Си Цзиньпину не стоит ожидать легкой поездки в Европу, но при этом европейские лидеры склонны действовать осторожно с Пекином, не желая ставить под угрозу связи с крупным торговым партнером.

Отмечается, что Китай служил для России экономическим спасательным кругом с самого начала войны, помогая стране-агрессору восстановить свой военный потенциал. Тем временем китайские производители наводняют Европу электромобилями, солнечными панелями и другими товарами, так как страна стремится выйти из спада экономики за счет экспорта.

"Однако любая попытка противостоять Пекину потребует единства среди европейских лидеров, а Китай имеет давнюю историю игры в принцип "разделяй и властвуй" со столицами по всему континенту", - пишет WSJ.

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При этом яркой демонстрацией разногласия в европейской политике стал визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай в прошлом месяце, пишет WSJ. Шольц не выразил публичной поддержки антисубсидионным расследованиям Европейской комиссии по поводу импорта автомобилей из Китая и хранил молчание по поводу антидемпингового расследования Китая в отношении бренди, импортируемого из ЕС. Также немецкий канцлер воздержался от прямого публичного упрека Пекина за его продолжающуюся поддержку войны России на Украине.

Кроме того, Шольц ответил отказом на просьбу Макрона присоединиться к переговорам с Си Цзиньпином на этой неделе, сославшись на свои планы поехать в страны Балтии в понедельник.

Глава КНР может посеять разногласия в Европе

Во время этой поездки у Си будет еще много возможностей посеять разногласия среди западных лидеров, пишет WSJ. В Белграде (Сербия) он отметит 25-ю годовщину взрыва там китайского посольства за который ответственно НАТО. Взрыв 1999 года, в результате которого погибли три человека, вызвал протесты в Китае и серьезно повредил китайско-американским связям.

Кроме того, премьер Венгрии Виктор Орбан делает ставку на Китай, отмечают эксперты. Так, он стал первым лидером ЕС, подписавшим контракт в рамках масштабной китайской инфраструктурной инициативы "Пояс и путь". Также в Венгрии находится крупнейший центр поставок Huawei Technologies за пределами Китая, несмотря на давление США с целью запретить технологическую компанию. Кроме того, Орбан поддерживает китайскую автомобильную промышленность.

"Макрон также имеет опыт игры на руку Си Цзиньпину. В прошлом году во время визита в Китай президент Франции разозлил союзников, заявив, что Европа должна отказаться от напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем. Эти замечания соответствовали давнему призыву Макрона к Европе развивать "стратегическую автономию" от военных сверхдержав — доктрину, которая соответствует цели Си Цзиньпина — вбить клин между Вашингтоном и Европой", - пишет WSJ.

"Я думаю, Си Цзиньпин рассчитывает на теплый прием в этих странах и поедет туда только в том случае, если ему покажется, что он сможет сделать несколько хороших заявлений, и похоже, что эти страны понимают озабоченность Китая", - говорит Оливия Чунг, научный сотрудник Института Китая SOAS в Лондоне.

Визит Си в Европу - что известно

Президент Китая Си Цзиньпин посетит Европу впервые примерно за пять лет на фоне роста напряженности в отношениях с Западом по ряду вопросов, включая торговлю, обвинения в шпионаже и поддержку Пекином России. Визит Си Цзиньпина в Европу продлится с 5 по 10 мая, он планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию.

Позже Си заявил, что КНР намерена работать с Францией и всем международным сообществом над поиском путей "решения украинского кризиса".

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