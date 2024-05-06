Среди них и лидер Китая Си Цзиньпин.

Ряд стран, которые занимали "нейтральную" позицию, теперь жестко ставят вопрос о недопущении использования Россией ядерного вооружения. Об этом сказал украинский генерал, глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в эфире КИЕВ24.

"Теперь уже Китай, Индия, Бразилия и Турция, которые занимали "нейтральную" позицию, теперь жестко ставят, неофициально сначала, по недопущению использования Россией этих видов вооружения", - отметил он.

Маломуж сообщил, что лидер Китая Си Цзиньпин лично неоднократно предупреждал Путина о недопущении использования как баллистических, так и стратегических ядерных ракет.

"Второй вопрос сегодня - консолидировать мир по химическому и бактериологическому оружию", - подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки.

По его словам, люди должны понимать, что такое использование принесет жертвы и страдания не только Украине, но и многим другим народам, если Россия начнет войну в отношении стран Европы или третьих стран.

Ядерная угроза со стороны РФ

Администрация Байдена и Пентагон обеспокоены вероятностью, что Россия может взорвать ядерное устройство в космосе, и тем самым уничтожить большинство гражданских спутников других государств.

О такой угрозе говорил помощник министра обороны США по вопросам космической политики на слушаниях в подкомитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Джон Пламб. Как подчеркивает NBC News, слова Пламба, это первый случай, когда администрация Байдена вынесла на обсуждение в Конгресс подобную тему.

Он сказал, что угроза "не является неизбежной", но Пентагон и "вся" администрация Байдена обеспокоены этой программой. В то же время оценивая потенциальный эффект ответного российского оружия, Пламб сказал, что низкая околоземная орбита - самая распространенная орбита для спутников - станет непригодной для использования, если РФ реализует там ядерный взрыв. Речь идет о периоде до года, уточнил он.

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