Оборона Часового Яра является принципиальной из-за положения города на карте.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что российские оккупанты сейчас пытаются не только в лоб атаковать Часов Яр, но и наступать по флангам.

"Сам по себе канал Северский Донец-Донбасс является серьезным препятствием для его штурма, перемещения вражеских сил. С другой стороны уничтожение моста через канал означает, что на второй стороне, к сожалению, наших войск нет. Линия обороны строится в сторону прикрытия Часового Яра. Конечно, мосты уничтожаются для того, чтобы не дать передвигаться войскам противника, ограничить их логистику. Все, что разрушается, со временем будет восстановлено. Важно, чтобы максимально наносить врагу ущерб и сдерживать его", - отметил военный в эфире "Еспресо".

По словам Тимочко, россияне пытаются двигаться в направлениях Ивановского и Андреевки, но им не удается отбросить наши войска.

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"Требования боев, к сожалению, приводят к таким ситуациям, когда приходится линию фронта укреплять и препятствовать продвижению врага. Есть большая надежда, что наконец в Часовой Яр подойдет в необходимых объемах оружие от наших союзников. Понимаем, что в условиях активных боевых действий нужно время, чтобы поставить, подвезти, сохранить оружие", - подчеркнул он

Как добавил военный, оборона Часового Яра является принципиальной, поскольку этот город является плацдармом для развертывания наступления на Краматорск и Славянск.

"Конечно, неприятно видеть, что есть разрушения, но мы должны понимать, что наши войска реагируют на те вызовы, которые возникают на поле боя", - подытожил Тимочко.

Бои за Часов Яр

Военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что от контроля над Часовым Яром зависит вопрос, кто вообще выиграет большую битву за Донбасс и россияне это понимают.

Представитель ОК "Хортица" Назар Волошин сообщил, что на направлении Часового Яра сосредоточено до 25 тысяч российских оккупантов.

В то же время представитель разведки Вадим Скибицкий считает, что захват города лишь вопрос времени. Город может повторить судьбу Авдеевки.

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